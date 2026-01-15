СК установил связь между покушением на Прилепина и убийством Татарского Происшествия

Фото: Максим Герасимов

Следственный комитет России установил, что теракты против военкора Владлена Татарского и подполковника Росгвардии Захара Прилепина профинансировал один украинский агент. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Проведенное расследование установило прямую связь между двумя резонансными преступлениями, совершёнными с интервалом в несколько месяцев. В обоих случаях речь идёт о терактах, организованных Службой безопасности Украины.

По данным следствия, финансирование атак обеспечивал один человек — представитель СБУ по имени Сергей Журавкин. Его имя назвал фигурант дела о покушении на Захара Прилепина — Александр Пермяков*. Он дал признательные показания, в которых указал Журавкина как куратора и спонсора преступлений.

Следствие считает, что оба нападения были тщательно спланированы и координировались украинскими спецслужбами.

Напомним, в апреле 2023 года в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин). А в мае того же года при подрыве автомобиля в Нижегородской области тяжёлые ранения получил писатель Захар Прилепин, его водитель и соратник Александр Шубин скончался от полученных ранений.

В апреле 2025 года нижегородский писатель заявил, что еще три фигуранта его дела не задержаны.

* Включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.