Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
15 января 2026 18:15Нижегородский СК рассказал о самых громких преступлениях последних лет
15 января 2026 17:53Суд объединил два уголовных дела Ильи Халтурина
15 января 2026 17:22СК установил связь между покушением на Прилепина и убийством Татарского
15 января 2026 16:47Плотник разбился насмерть, упав с 11-метровой высоты в Нижнем Новгороде
15 января 2026 16:28Фейковый профиль главы Автозавода Александра Нагина создали в соцсетях
15 января 2026 15:14Медики пострадали в ДТП со скорой помощью в Павлове
15 января 2026 14:28Нижегородец украл 26 мягких игрушек из игрового автомата и раздал прохожим
15 января 2026 13:52Нижегородского живодера в шинели выписали из психбольницы
15 января 2026 12:00Полиция задержала жителя Заволжья, напавшего на водителя автобуса
15 января 2026 10:47Нижегородец поверил мошенникам и "задекларировал" более 6 млн рублей
Происшествия

СК установил связь между покушением на Прилепина и убийством Татарского

15 января 2026 17:22 Происшествия
СК установил связь между покушением на Прилепина и убийством Татарского

Фото: Максим Герасимов

Следственный комитет России установил, что теракты против военкора Владлена Татарского и подполковника Росгвардии Захара Прилепина профинансировал один украинский агент. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Проведенное расследование установило прямую связь между двумя резонансными преступлениями, совершёнными с интервалом в несколько месяцев. В обоих случаях речь идёт о терактах, организованных Службой безопасности Украины.

По данным следствия, финансирование атак обеспечивал один человек — представитель СБУ по имени Сергей Журавкин. Его имя назвал фигурант дела о покушении на Захара Прилепина — Александр Пермяков*. Он дал признательные показания, в которых указал Журавкина как куратора и спонсора преступлений.

Следствие считает, что оба нападения были тщательно спланированы и координировались украинскими спецслужбами.

Напомним, в апреле 2023 года в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин). А в мае того же года при подрыве автомобиля в Нижегородской области тяжёлые ранения получил писатель Захар Прилепин, его водитель и соратник Александр Шубин скончался от полученных ранений.

В апреле 2025 года нижегородский писатель заявил, что еще три фигуранта его дела не задержаны. 

* Включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Захар Прилепин Следственное управление Терроризм
Поделиться:
Новости по теме
09 января 2026 12:18Захар Прилепин поблагодарил Родину за удар "Орешником" по Украине
26 декабря 2025 17:00Нижегородца обвинили в пропаганде терроризма через интернет — видео
06 ноября 2025 15:21ФСБ задержала нижегородца за призывы к терроризму
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных