Происшествия

Суд продлил арест экс-главе "Теплоэнерго" Илье Халтурину до конца июня

14 января 2026 17:20 Происшествия
Суд продлил арест экс-главе Теплоэнерго Илье Халтурину до конца июня

Фото: Александр Воложанин

Бывший генеральный директор нижегородского АО "Теплоэнерго" (ныне АО "ОКО") Илья Халтурин останется под арестом до конца июня 2025 года. Такое решение принял Нижегородский районный суд, удовлетворив ходатайство стороны обвинения, сообщает "Коммерсант-Приволжье".

Прокурор настаивал на продлении меры пресечения, подчеркнув, что риски, связанные с возможным давлением на свидетелей, уничтожением доказательств и попыткой скрыться от следствия, сохраняются. Кроме того, в суд поступило новое уголовное дело, фигурантом которого также является Илья Халтурин. Оно связано еще с одним эпизодом превышения должностных полномочий.

Сам Халтурин и его адвокат просили смягчить меру пресечения и перевести под домашний арест. По их мнению, предварительное следствие завершено, основания для содержания в СИЗО отсутствуют. Однако суд встал на сторону обвинения.

Илья Халтурин был впервые арестован в июле 2024 года по подозрению в превышении полномочий. Всего ему вменяют три эпизода. В августе 2025 года он вышел из следственного изолятора, так как истек максимально допустимого срока содержания в следственном изоляторе, но сразу был задержан.

В начале декабря прошлого года Халтурин дал показания в суде. Он не признал себя виновным.

Превышение полномочий Суд Уголовное дело
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных