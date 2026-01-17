10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Общество
17 января 2026 11:56Зимний учет диких животных стартовал в Нижегородской области
17 января 2026 11:10Окунуться в прорубь на Крещение планируют почти 15% нижегородцев
17 января 2026 10:55Маткапитал вырастет в Нижегородской области с 1 февраля
17 января 2026 10:32Опубликованы адреса 20 домов под снос в Нижнем Новгороде в 2026 году
17 января 2026 09:04Власти установили охранные зоны вокруг тополей-долгожителей в Нижнем Новгороде
16 января 2026 19:45Юрист Пронина рассказала о риске стать дроппером при передаче карты родственнику
16 января 2026 19:16Дом для расселения планируют построить на улице Голубева в Нижнем Новгороде
16 января 2026 18:08Мэрия завершила ремонт пищеблока в Нижегородском военном госпитале
16 января 2026 17:37В январе с нижегородских улиц вывезли столько снега, сколько за всю прошлую зиму
16 января 2026 17:30Telegram не заблокируют, пока он остаётся единственной альтернативой MAX
Общество

Маткапитал вырастет в Нижегородской области с 1 февраля

17 января 2026 10:55 Общество
Маткапитал вырастет в Нижегородской области с 1 февраля

Фото: Александр Воложанин

Размер материнского капитала на первого ребенка в России увеличится более чем на 38 тысяч рублей и составит 729 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

При рождении второго ребенка семьи, у которых уже оформлен сертификат на первого, смогут получить дополнительно 234 321,23 рубля.

Если же при рождении первенца поддержка не оформлялась, то при появлении второго ребенка родители сразу смогут получить полную сумму — 963 243,2 рубля.

Как уточнили в пресс-службе Минтруда, индексация материнского капитала пройдет 1 февраля. Соответствующий проект постановления правительства РФ об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций на 2026 год вынесен на общественное обсуждение.

Напомним, что в 2026 году нижегородские власти планируют направить на родительский капитал более 9 млрд рублей. Данный вид выплаты появился в рамках Пятилетия семьи, которое объявил губернатор Глеб Никитин. 

Также сообщалось, что в регионе выросли пособия по материнству. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Выплаты Маткапитал Семья
Фоторепортажи
Зима в Лимпопо: как переживают холода обитатели зоопарка
16 января 2026 14:26Зима в "Лимпопо": как переживают холода обитатели зоопарка
Архив
