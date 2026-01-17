Маткапитал вырастет в Нижегородской области с 1 февраля Общество

Фото: Александр Воложанин

Размер материнского капитала на первого ребенка в России увеличится более чем на 38 тысяч рублей и составит 729 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

При рождении второго ребенка семьи, у которых уже оформлен сертификат на первого, смогут получить дополнительно 234 321,23 рубля.

Если же при рождении первенца поддержка не оформлялась, то при появлении второго ребенка родители сразу смогут получить полную сумму — 963 243,2 рубля.

Как уточнили в пресс-службе Минтруда, индексация материнского капитала пройдет 1 февраля. Соответствующий проект постановления правительства РФ об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций на 2026 год вынесен на общественное обсуждение.

Напомним, что в 2026 году нижегородские власти планируют направить на родительский капитал более 9 млрд рублей. Данный вид выплаты появился в рамках Пятилетия семьи, которое объявил губернатор Глеб Никитин.

Также сообщалось, что в регионе выросли пособия по материнству.