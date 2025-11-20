Более 9 млрд рублей направят на родительский капитал в Нижегородской области Экономика

Фото: Александр Воложанин

Публичные слушания по проекту закона Нижегородской области «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» прошли 20 ноября 2025 года. Слушания состоялись в режиме онлайн-трансляции на сайте «Бюджет для граждан Нижегородской области». Любой желающий мог зарегистрироваться на этом портале, посмотреть трансляцию в режиме реального времени и оставить вопросы. Трансляцию посмотрели более 6 тысяч человек.

В ходе слушаний граждане могли ознакомиться с основными параметрами бюджета. Доходы областного бюджета на 2026 год прогнозируются в объеме 332,2 млрд рублей, расходы – 354,5 млрд рублей. Целевая финансовая помощь из федерального бюджета ожидается в размере 36 млрд рублей. В свою очередь, межбюджетные трансферты для муниципалитетов составят 14,4 млрд рублей.

На конец 2026 года долговая нагрузка регионального бюджета прогнозируется в размере 74,4%, на конец 2027 года – 72,6%, на конец 2028 года – 70,5%. Ожидается, что без учета задолженности по инфраструктурным кредитам долговая нагрузка на конец 2026 года составит 57,7%. Долговая нагрузка остается на экономически безопасном уровне и в пределах ограничений, установленных в соглашениях с Минфином России.

Онлайн-формат слушаний позволяет значительно увеличить охват участников. Вопросы к проекту бюджета оставили около 50 человек. Ответы на некоторые из них министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима озвучила непосредственно в ходе слушаний. Так, жители поинтересовались финансированием «демографического пакета» мер поддержки в 2026 году.

«По инициативе главы региона Глеба Никитина период 2025-2030 годов объявлен Пятилетием семьи в Нижегородской области. В следующем году выплаты родительского основного дохода в размере 1 миллиона рублей будут продолжены. На эти цели предусматриваем более 9 миллиардов рублей, а на «Подарок новорожденному» – электронный сертификат номиналом в 20 тысяч рублей на покупку необходимых для новорожденных товаров от нижегородских производителей – более 430 миллионов рублей», - рассказала Ольга Сулима.

Ответы и пояснения на остальные замечания, предложения и вопросы по проекту бюджета планируется разместить на платформе «обратной связи» (https://pos.gosuslugi.ru/lkp/ public-discussions) в течение пяти дней. В случае необходимости дополнительной проработки срок ответа может быть увеличен до месяца.

Первое чтение проекта областного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027-го и 2028 годов намечено на 27 ноября 2025 года.

Напомним, новые региональные меры поддержки являются частью программы достижения демографической устойчивости «ОСНОВА – нижегородский проект жизни». Она была разработана по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Поддержка материнства и детства – важнейшее направление нового национального проекта «Семья», стартовавшего в стране с 2025 года по инициативе президента России Владимира Путина.