Пособия по материнству выросли в Нижегородской области

С начала 2026 года в России увеличились размеры ряда социальных выплат, зависящих от минимального размера оплаты труда. МРОТ на 2026 год установлен на уровне 27 093 рублей.
Как сообщает отделение Соцфонда России по Нижегородской области, повышение коснулось пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также по уходу за ребенком. Новые значения применяются для тех, чей средний заработок за 2024 и 2025 годы был ниже установленного МРОТ или вовсе отсутствовал.
Минимальные размеры пособий теперь составляют:
Изменения затронули и верхнюю планку выплат. В 2026 году максимальные суммы пособий выросли:
На новые суммы пособий могут рассчитывать женщины, чей декретный отпуск начнется 1 января 2026 года или позже. При этом итоговый размер выплаты определяется индивидуально, исходя из фактического дохода за два предыдущих календарных года.
Ранее сообщалось, что в регионе с начала года страховые пенсии проиндексировали на 7,6%.
