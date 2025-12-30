Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Общество

Более 3 тысяч гаражей зарегистрировали нижегородцы по "гаражной амнистии"

30 декабря 2025 13:18 Общество
Более 3 тысяч гаражей зарегистрировали нижегородцы по гаражной амнистии

Фото: Александр Воложанин

Жители Нижегородской области продолжают активно использовать механизм "гаражной амнистии", позволяющий легализовать право собственности на гаражи и землю под ними в упрощённом порядке.

Как сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на региональное Управление Росреестра, с 1 сентября по 1 декабря в рамках этой программы было зарегистрировано 3173 гаража, а также 7592 земельных участка, на которых они расположены.

Общая площадь оформленных за этот период участков составила 293 157,69 квадратных метра.

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день информации о возможном продлении действия "гаражной амнистии" после 1 сентября 2026 года нет.

Напомним, что так называемая "гаражная амнистия" начала действовать с 1 сентября 2021 года. В рамках этого закона граждане имеют возможность до 1 сентября 2026 года оформить в упрощённом порядке право собственности на ранее не зарегистрированные гаражи и участки земли под ними. Закон распространяется на капитальные строения, возведённые до вступления в силу Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что нижегородцы стали чаще регистрировать гаражи из-за строительства метро в Сормове.

