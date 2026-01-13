Щит "Владимир" демонтируют в Нижнем Новгороде Общество

Фото: телеграм-канал "МетроНН"

В Нижнем Новгороде на площади Свободы продолжается поэтапный демонтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса "Владимир". Работы требуют высокой точности и значительных усилий, сообщили в телеграм-канале "МетроНН".

В первую очередь специалисты поднимают на поверхность наиболее массивные элементы. Уже извлечены 54-тонный ротор и 32-тонная "юбка". Также разобран передний щит, части которого доставали поэлементно. Их суммарная масса превысила 130 тонн. Кроме того, из демонтажной камеры извлекли моторную плиту — ключевой рабочий узел комплекса весом 36 тонн.

Напомним, в декабре щит успешно завершил прокладку двух тоннелей от площади Сенной до площади Свободы. Теперь он отправляется на "отдых" и техническое обслуживание.

Повторно собирать "Владимира" для дальнейших работ в городе не планируют. На смену ему готовят два новых тоннелепроходческих комплекса, которые будут запущены с улицы Горького в направлении площади Свободы. Эти работы планируется завершить к лету 2026 года.

Ранее сообщалось, что станции "Сенная" и "Площадь Свободы" планируется достроить к 2027 году. На продление Автозаводской линии метро направят еще 12,4 млрд рублей.