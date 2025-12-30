Продление Автозаводской линии метро подорожало на 12,4 млрд рублей Экономика

Фото: Кира Мишина

Стоимость строительства участка метро от станции "Горьковская" до будущей станции "Сенная" в Нижнем Новгороде выросла на 34,87% и теперь составляет 47,99 млрд рублей. Решение об изменении условий контракта поддержала специальная комиссия при мэрии, а глава города подписал соответствующее постановление. Документы опубликованы на сайте госзакупок.

В протоколе комиссии отмечается, что контракт на выполнение проектных и строительных работ был заключен 10 декабря 2021 года между МКУ "ГУММиД" и АО "Моспроект-3". Изначально стоимость составляла 35,58 млрд рублей, а завершение работ планировалось к концу 2025 года. Однако в процессе проектирования выяснилось, что требуется увеличить объем работ.

Среди дополнительных задач — корректировка глубины заложения перегонных тоннелей, уточнение габаритов стартовых и демонтажных котлованов, а также перенос инженерных сетей. Эти изменения стали необходимыми для обеспечения безопасности будущего сооружения.

По итогам государственной экспертизы, проведенной ФАУ "Главгосэкспертиза России", стоимость контракта выросла до 47,99 млрд рублей. Из них 1,35 млрд рублей направят на подготовку проектной документации и инженерные изыскания, а 46,65 млрд — на само строительство.

Комиссия по изменениям в существенные условия контрактов пришла к выводу, что корректировка стоимости обоснована объективными техническими причинами, которые нельзя было предвидеть на момент заключения контракта.

Отметим, что после корректировки проекта достроить две станции планируется в 2027 году. Ранее в бюджет города на 2025 и 2026 годы дополнительно заложили 12,4 млрд рублей на продление метрополитена.

Также сообщалось, что тоннелепроходческий щит "Владимир" завершил строительство второго перегонного тоннеля между будущими станциями нижегородского метро — "Сенная" и "Площадь Свободы". Теперь он начнет бурение тоннеля между "Горьковской" и "Площадью Свободы".