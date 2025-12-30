Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
30 декабря 2025 09:45Продление Автозаводской линии метро подорожало на 12,4 млрд рублей
29 декабря 2025 17:28Минград утвердил облик туркомплекса "Печерские пески"
29 декабря 2025 16:58Подрядчика строительства нижегородского метро оштрафовали на 64 млн рублей
29 декабря 2025 16:35Производство беспилотников вошло в число приоритетных направлений для поддержки РГО
29 декабря 2025 15:45Нижегородский производитель автомобильных замков увеличил выработку на 26%
29 декабря 2025 15:26Дивеевские депутаты отложили введение турналога на год
29 декабря 2025 14:53Количество проверок нижегородского бизнеса снизилось на 12,5%
29 декабря 2025 13:00Муниципальный долг Дзержинска впервые с 2015 года стал меньше 1 млрд рублей
29 декабря 2025 09:46Опубликован график работы нижегородских ТЦ в новогодние праздники
29 декабря 2025 09:22Более 90 инвеступолномоченных прошли обучение в Нижегородской области
Экономика

Продление Автозаводской линии метро подорожало на 12,4 млрд рублей

30 декабря 2025 09:45 Экономика
Продление Автозаводской линии метро подорожало на 12,4 млрд рублей

Фото: Кира Мишина

Стоимость строительства участка метро от станции "Горьковская" до будущей станции "Сенная" в Нижнем Новгороде выросла на 34,87% и теперь составляет 47,99 млрд рублей. Решение об изменении условий контракта поддержала специальная комиссия при мэрии, а глава города подписал соответствующее постановление. Документы опубликованы на сайте госзакупок.

В протоколе комиссии отмечается, что контракт на выполнение проектных и строительных работ был заключен 10 декабря 2021 года между МКУ "ГУММиД" и АО "Моспроект-3". Изначально стоимость составляла 35,58 млрд рублей, а завершение работ планировалось к концу 2025 года. Однако в процессе проектирования выяснилось, что требуется увеличить объем работ.

Среди дополнительных задач — корректировка глубины заложения перегонных тоннелей, уточнение габаритов стартовых и демонтажных котлованов, а также перенос инженерных сетей. Эти изменения стали необходимыми для обеспечения безопасности будущего сооружения.

По итогам государственной экспертизы, проведенной ФАУ "Главгосэкспертиза России", стоимость контракта выросла до 47,99 млрд рублей. Из них 1,35 млрд рублей направят на подготовку проектной документации и инженерные изыскания, а 46,65 млрд — на само строительство.

Комиссия по изменениям в существенные условия контрактов пришла к выводу, что корректировка стоимости обоснована объективными техническими причинами, которые нельзя было предвидеть на момент заключения контракта. 

Отметим, что после корректировки проекта достроить две станции планируется в 2027 году. Ранее в бюджет города на 2025 и 2026 годы дополнительно заложили 12,4 млрд рублей на продление метрополитена.

Также сообщалось, что тоннелепроходческий щит "Владимир" завершил строительство второго перегонного тоннеля между будущими станциями нижегородского метро — "Сенная" и "Площадь Свободы". Теперь он начнет бурение тоннеля между "Горьковской" и "Площадью Свободы". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Метро Строительство
Поделиться:
Новости по теме
29 декабря 2025 16:58Подрядчика строительства нижегородского метро оштрафовали на 64 млн рублей
23 декабря 2025 14:16Нижегородцам объяснили, откуда в новом тоннеле метро вода
11 декабря 2025 12:25Здание на улице Горького начали укреплять ради завершения строительства метро
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных