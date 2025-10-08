82 гаража снесут для реконструкции тоннелей Ржавки в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

В Ленинском районе Нижнего Новгорода планируют изъять 82 земельных участка, на которых расположены гаражи ГСК "Волна" на улице Правдинской. Эти меры связаны с предстоящей реконструкцией тоннелей реки Ржавки. Соответствующий проект планировки территории между улицей Шлиссельбургской и Заречным бульваром был утверждён министерством градостроительства Нижегородской области.

Система тоннелей Ржавки является частью дренажно-ливневой инфраструктуры, которая обеспечивает отвод поверхностных вод с Канавинского, Автозаводского и Ленинского районов в реку Оку. По словам разработчиков проекта, эта система играет ключевую роль в защите нижней части города от подтоплений.

Реконструкция необходима из-за снижения эффективности действующего гидротехнического сооружения. В частности, на Заречном бульваре фиксируются провалы грунта, что указывает на неудовлетворительное состояние коллекторов.

Кроме того, открытое русло Ржавки подверглось значительному антропогенному воздействию. В некоторых участках оно засыпано строительным мусором, а также образовались искусственные запруды, что делает невозможным его сохранение в текущем виде.

Также рабочие сделают специальные террасы, повышающие устойчивость берегов. Все эти меры направлены на улучшение пропускной способности вод, укрепление береговой линии и минимизацию риска затоплений, при этом с максимальным сохранением исторического русла Ржавки.

