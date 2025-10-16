Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 октября 2025 11:10"Ростелеком" и "Россети" объединяют усилия для импортозамещения программного обеспечения
16 октября 2025 11:07Еще четыре участка изымают для строительства дублера проспекта Гагарина
16 октября 2025 11:02"Виртуальный помощник" сэкономил клиентам Билайна больше 300 лет на разговорах со спамерами
16 октября 2025 10:59Лайнер "Владимир Жириновский" заметили в нижегородской акватории
16 октября 2025 10:48В Госдуме предложили блокировать деструктивный контент, созданный ИИ
16 октября 2025 10:16Нефрологический центр открылся в НОКБ имени Семашко
16 октября 2025 10:04Карантин частично ввели в 17 школах и 54 детсадах Нижегородской области
16 октября 2025 09:29Часовню в честь князя Владимира построят в Нижнем Новгороде
16 октября 2025 08:39Популяризатор науки Бритов рассказал, почему активность Солнца резко повысилась
16 октября 2025 07:00Пожароопасный сезон в Нижегородской области официально завершится 17 октября
Общество

Еще четыре участка изымают для строительства дублера проспекта Гагарина

16 октября 2025 11:07 Общество
Еще четыре участка изымают для строительства дублера проспекта Гагарина

Фото: Александр Воложанин

Еще четыре участка изымут для строительства дублера проспекта Гагарина. Об этом говорится в новых распоряжениях министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Два участка находятся в деревне Ольгино. Их площадь составляет 18 и 45 квадратных метров. Сейчас эти земли арендованы АО "СЗ НО "Дирекция по строительству". Земли изымают для строительства третьей очереди магистрали.

Еще два участка расположены в гаражном кооперативе "Вымпел-1" на улице Ларина в Приокском районе Нижнего Новгорода. Здесь планируется изъятие гаражей под номерами 51 и 63 с земельными участками площадью 22 и 24 квадратных метра. Через эту территорию пройдет вторая очередь дублера.

Все правообладатели получат компенсации за изымаемую недвижимость. В случае отказа от подписания соглашения, власти региона намерены обратиться в суд.

Напомним, строительство дублера проспекта Гагарина стартовало в марте 2024 года. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения, подписанного правительством Нижегородской области и ООО "Концессионная строительная компания №11" в декабре 2023 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Строительство
Поделиться:
Новости по теме
14 августа 2025 14:23Более 20 гаражей изымут для строительства дублера проспекта Гагарина
12 августа 2025 16:42Опубликованы фото строительства будущего путепровода на дублере Гагарина
18 июля 2025 17:00Планировку участка под дублер проспекта Ленина утвердил нижегородский минград
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных