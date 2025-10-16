Еще четыре участка изымают для строительства дублера проспекта Гагарина Общество

Фото: Александр Воложанин

Еще четыре участка изымут для строительства дублера проспекта Гагарина. Об этом говорится в новых распоряжениях министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Два участка находятся в деревне Ольгино. Их площадь составляет 18 и 45 квадратных метров. Сейчас эти земли арендованы АО "СЗ НО "Дирекция по строительству". Земли изымают для строительства третьей очереди магистрали.

Еще два участка расположены в гаражном кооперативе "Вымпел-1" на улице Ларина в Приокском районе Нижнего Новгорода. Здесь планируется изъятие гаражей под номерами 51 и 63 с земельными участками площадью 22 и 24 квадратных метра. Через эту территорию пройдет вторая очередь дублера.

Все правообладатели получат компенсации за изымаемую недвижимость. В случае отказа от подписания соглашения, власти региона намерены обратиться в суд.

Напомним, строительство дублера проспекта Гагарина стартовало в марте 2024 года. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения, подписанного правительством Нижегородской области и ООО "Концессионная строительная компания №11" в декабре 2023 года.