Культура и отдых

Стрит-арт Покраса Лампаса вернули на фасад дома в квартале Трёх Святителей

20 января 2026 12:12 Культура и отдых
Стрит-арт Покраса Лампаса вернули на фасад дома в квартале Трёх Святителей

Фото: АНО "Асирис"

В квартале церкви Трёх Святителей продолжается комплексная работа по сохранению трёх зданий, признанных объектами культурного наследия. Реставрация проходит по заказу Агентства "АСИРИС" в домах №38, 40 и 42 на улице Короленко.

Одним из заметных изменений стало восстановление балкона на доме №38. Его воссоздали по историческим чертежам и архивным данным, сохранив подлинный архитектурный облик здания.

В доме №40 завершена реставрация ряда оригинальных элементов. Мастера восстановили межкомнатные двери, внутренние лестницы, а также козырек над входом со стороны двора.

Кроме того, на фасад здания вернули стрит-арт Покраса Лампаса "Огонь, выйди вон". Эта работа была создана в 2021 году, а в начале 2024-го года временно демонтирована из-за начала реставрации. Теперь граффити вновь занимает свое место на исторической стене.

Часть каллиграфического триптиха художника вскоре появится на торце "Усадьбы А.Н. Седова" по адресу Славянская, 4А.

В доме №42, где в детстве бывал Максим Горький, прошёл капитальный ремонт деревянного сруба методом переборки. Также специалисты восстановили дверные блоки и входное крыльцо.

Напомним, в октябре 2025 года квартал у церкви Трёх Святителей получил статус выявленного объекта культурного наследия.

Ранее сообщалось, что на его территории планируется строительство четырёхэтажной гостиницы с подземной парковкой. Реализация проекта намечена на 2029 год.

Искусство ОКН Стрит-арт
