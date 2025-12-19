Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Общество

Несколько ОКН в центре Нижнего Новгорода приспособят под коммерческие цели

19 декабря 2025 17:34 Общество
Несколько ОКН в центре Нижнего Новгорода приспособят под коммерческие цели

Несколько исторических зданий в Нижнем Новгороде получат новое коммерческое назначение. Их планируется передать в собственность Нижегородской области для дальнейшего вовлечения в экономический оборот. Об этом сообщает ИА "Время Н".

Речь идет о постройках, расположенных по следующим адресам: улица Большая Печерская, 45б; улица Чернышевского, 18; улица Ильинская, 140/2; улица Алеши Пешкова, 49. Все они имеют статус объектов культурного наследия.

Дом №45б на Большой Печерской является ценным градоформирующим объектом. Он расположен рядом с историческим зданием, в котором жили Ф.П. Добролюбов и М.И. Углов. Согласно информации с инвестиционного портала региона, здание может быть использовано в коммерческих целях после проведения реставрации.

На улице Чернышевского, 18 предполагается обустройство гостевого дома. В доме №49 на улице Алеши Пешкова планируется создать автоматизированную гостиницу с историческим антуражем.

Что касается объекта на Ильинской, 140/2, то здание пострадало от крупного пожара, произошедшего в сентябре этого года.

Ранее сообщалось, что три ОКН в историческом центре Нижнего Новгорода планируют восстановить к осени 2029 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
ОКН Реконструкция Реставрация
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных