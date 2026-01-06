Реставрация Литературного музея Горького завершена почти на 80% Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Реставрационные работы в Литературном музее А.М. Горького в Нижнем Новгороде вышли на финишную прямую. По оценке специалистов, готовность объекта составляет около 80%.

Как сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале, практически завершены работы в Дубовом зале. Уже собрана первая дубовая люстра, активно ведётся золочение лепного декора. Общий объём реставрации лепнины выполнен на 94%. На таком же уровне находятся работы по установке новых отливов на фасаде здания.

Отдельное внимание уделяется отделке оселковым мрамором, восстановлению стен, дубовых дверей и черновых полов. Эти работы выполнены на 75-85%.

"Открытие полностью обновленного музея в этом, как мы все ожидаем, году станет настоящим подарком городу на грядущее 805-летие", - отметил глава города.

Напомним, здание музея, являющееся объектом культурного наследия регионального значения под названием "Дом В.М. Бурмистровой с интерьером", было закрыто на реставрацию ещё в 2019 году. Однако в 2020 году произошёл пожар, что существенно замедлило процесс восстановления.

Изначально проектом занималась компания "АВК Групп", но в 2022 году контракт с ней был расторгнут. В феврале стало известно, что на завершение восстановления дополнительно выделили 91 млн рублей.

Летом 2025 года специалисты завершили реставрацию лепнины в Белом зале. Также предусмотрено восстановление пяти музейных экспонатов из коллекции музея Горького. На эти цели из городского бюджета направлено 2,9 млн рублей.

