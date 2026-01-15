Минград утвердил строительство гостиницы в квартале Трех Святителей

Фото:
Нижегородский минград утвердил изменения в проект планировки и межевания территории в границах улиц Белинского, Короленко и Новой в Нижнем Новгороде. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
Напомним, в рамках договора о развитии застроенной территории, заключенного с ООО "Фрегат" в декабре 2014 года, в квартале планируется построить четырехэтажный отель, но для этого необходимо внести изменения в действующий проект планировки и межевания территории.
Общая площадь участка, охваченного проектом, составляет 5,041 га, из которых непосредственно под застройку отводится 1280 кв. метров. Суммарная поэтажная площадь здания составит 4630 кв. метров. В гостинице будет 76 гостиничных номеров, а также подземная автостоянка на 32 машино-места.
Развитие территории будет реализовано в одну очередь, но в несколько этапов. На первом предусмотрены подготовительные работы: демонтаж инженерных коммуникаций, расчистка участка от зеленых насаждений, подведение новых сетей и согласование архитектурных решений с управлением охраны объектов культурного наследия. Кроме того, планируется строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленение и благоустройство прилегающей территории.
Завершить строительство гостиницы планируется к 26 сентября 2029 года.
Проект реализуется на участке, где ранее находились исторические дома № 16, 16А и 18 по улице Новой. В рамках подготовки к застройке эти здания были разобраны с обязательством переноса.
Отметим, что квартал у церкви Трех Святителей предлагают признать ОКН. В октябре 2025 года он получил статус выявленного объекта культурного наследия.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+