10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
15 января 2026 07:06Минград утвердил строительство гостиницы в квартале Трех Святителей
14 января 2026 19:00Нижегородский суд завершил банкротство банка "Ассоциация"
14 января 2026 17:49Невыплата зарплаты сотрудникам "Нижавтодорстроя" обернулась уголовным делом
14 января 2026 17:37Нижегородская область купит в лизинг 360 единиц новой коммунальной техники
14 января 2026 16:23Уже 308 компаний внедряют бережливые технологии в Нижегородской области
14 января 2026 16:22Свыше 40 ярмарок вакансий проведет Нижегородский кадровый центр в январе
14 января 2026 16:17Торги по правительственному кварталу на Сенной пройдут в начале 2026 года
14 января 2026 15:03Более 250 ярмарок "Покупайте нижегородское" планируется провести в 2026 году
14 января 2026 11:58Пособия по материнству выросли в Нижегородской области
14 января 2026 11:37Нижегородский риелтор рассказала, что будет с рынком недвижимости в 2026 году
Экономика

Минград утвердил строительство гостиницы в квартале Трех Святителей

15 января 2026 07:06 Экономика
Минград утвердил строительство гостиницы в квартале Трех Святителей

Фото: ООО НПО "Архстрой", архив

Нижегородский минград утвердил изменения в проект планировки и межевания территории в границах улиц Белинского, Короленко и Новой в Нижнем Новгороде. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Напомним, в рамках договора о развитии застроенной территории, заключенного с ООО "Фрегат" в декабре 2014 года, в квартале планируется построить четырехэтажный отель, но для этого необходимо внести изменения в действующий проект планировки и межевания территории. 

Общая площадь участка, охваченного проектом, составляет 5,041 га, из которых непосредственно под застройку отводится 1280 кв. метров. Суммарная поэтажная площадь здания составит 4630 кв. метров. В гостинице будет 76 гостиничных номеров, а также подземная автостоянка на 32 машино-места.

Развитие территории будет реализовано в одну очередь, но в несколько этапов. На первом предусмотрены подготовительные работы: демонтаж инженерных коммуникаций, расчистка участка от зеленых насаждений, подведение новых сетей и согласование архитектурных решений с управлением охраны объектов культурного наследия. Кроме того, планируется строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленение и благоустройство прилегающей территории.

Завершить строительство гостиницы планируется к 26 сентября 2029 года.

Проект реализуется на участке, где ранее находились исторические дома № 16, 16А и 18 по улице Новой. В рамках подготовки к застройке эти здания были разобраны с обязательством переноса.

Отметим, что квартал у церкви Трех Святителей предлагают признать ОКН. В октябре 2025 года он получил статус выявленного объекта культурного наследия.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гостиницы Строительство
Поделиться:
Новости по теме
29 декабря 2025 17:28Минград утвердил облик туркомплекса "Печерские пески"
23 декабря 2025 11:0216 новых гостиниц за 50 млрд рублей появятся в Нижегородской области
22 декабря 2025 12:00Инвестор получил разрешение для постройки гостиницы на улице Ильинской
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных