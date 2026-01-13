10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Последние новости рубрики Экономика
13 января 2026 18:46Клининг в здании бывшей нижегородской фабрики "Маяк" оценили в 20 млн рублей
13 января 2026 18:17Работодатели не могут урезать зарплату нижегородцам из-за новогодних каникул
13 января 2026 16:56Мудров объяснил отмену семейной ипотеки в Городце и Заволжье
13 января 2026 16:35В Нижегородской области обновили сервис самопроверок бизнеса
13 января 2026 16:09Сельскохозяйственная компания из Дивеевского округа присоединилась к проекту "Производительность труда"
13 января 2026 15:50РЭЦ запустил четыре новых сервиса на платформе "Мой экспорт" в 2025 году
13 января 2026 14:31Стоимость проезда в нижегородских электричках изменится с 15 января
13 января 2026 13:40Новый завод за 1,5 млрд рублей построят в Дзержинске до конца года
13 января 2026 12:06Более 10 тысяч компаний обратились в Нижегородский кадровый центр в 2025 году
13 января 2026 10:25Городец и Заволжье исключили из программы льготной семейной ипотеки
Экономика

Клининг в здании бывшей нижегородской фабрики "Маяк" оценили в 20 млн рублей

13 января 2026 18:46
Клининг в здании бывшей нижегородской фабрики Маяк оценили в 20 млн рублей

Фото: АНО "Нижний 800"

В Нижнем Новгороде ищут подрядчика, который возьмёт на себя уборку и мелкий ремонт в здании бывшей нижегородской фабрики "Маяк" — объекте культурного наследия федерального значения, построенном в 1913-1916 годах по проекту Федора Шехтеля. 

Заказчиком работ выступает Культурно-просветительский центр "Академия Маяк" имени А.Д. Сахарова. Согласно информации портала RosTender.info, заявки на участие в аукционе принимаются до 23 января 2026 года.

Контракт планируется заключить с 25 января 2026 года сроком на один год — до 24 января 2027 года. Стоимость контракта составляет 19,9 млн рублей. Однако если выделенные средства будут потрачены раньше, то и договор завершится досрочно.

Подрядчику предстоит регулярно убирать внутренние помещения: аудитории, выставочные залы, лектории, ресторан, офисные и технические комнаты.

Кроме того, в обязанности исполнителя войдут мелкий ремонт, регулировка дверей и окон, мытьё фасадов и окон, очистка крыши от снега и наледи, уборка прилегающей территории, вывоз мусора.

Ранее сообщалось, что реставрационные работы в Литературном музее Горького завершены почти на 80%.

ОКН торги
