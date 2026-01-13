Клининг в здании бывшей нижегородской фабрики "Маяк" оценили в 20 млн рублей

Фото:
В Нижнем Новгороде ищут подрядчика, который возьмёт на себя уборку и мелкий ремонт в здании бывшей нижегородской фабрики "Маяк" — объекте культурного наследия федерального значения, построенном в 1913-1916 годах по проекту Федора Шехтеля.
Заказчиком работ выступает Культурно-просветительский центр "Академия Маяк" имени А.Д. Сахарова. Согласно информации портала RosTender.info, заявки на участие в аукционе принимаются до 23 января 2026 года.
Контракт планируется заключить с 25 января 2026 года сроком на один год — до 24 января 2027 года. Стоимость контракта составляет 19,9 млн рублей. Однако если выделенные средства будут потрачены раньше, то и договор завершится досрочно.
Подрядчику предстоит регулярно убирать внутренние помещения: аудитории, выставочные залы, лектории, ресторан, офисные и технические комнаты.
Кроме того, в обязанности исполнителя войдут мелкий ремонт, регулировка дверей и окон, мытьё фасадов и окон, очистка крыши от снега и наледи, уборка прилегающей территории, вывоз мусора.
