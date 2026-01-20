Составлен антирейтинг районов Нижнего Новгорода по уборке снега Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Власти Нижнего Новгорода составили антирейтинг районов по качеству уборки снега. Лидером стал Нижегородский район, где возбуждено больше всего административных дел. Об этом на заседании думской комиссии по городскому хозяйству рассказал начальник управления административно-технического и муниципального контроля Андрей Бузин, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

С начала зимнего сезона в районе возбуждено 73 административных производства. Второе место в антирейтинге занял Советский район с 55 делами. Далее следуют Приокский, Канавинский и Ленинский районы. Наименьшее количество дел зафиксировано в Автозаводском районе.

По словам Бузина, всего с начала сезона в городе выявлено 3930 нарушений, касающихся несвоевременной или некачественной уборки снега. Из них более 2,8 тысячи были устранены в срок, а 1086 случаев перешли в административные производства.

По его словам, особое внимание в период обильных снегопадов уделялось районам с плотной застройкой, где сосредоточено большое количество управляющих компаний и ТСЖ. Именно в таких зонах, как отметил Бузин, снег убирается медленнее всего.

Ранее сообщалось, что 600 административных производств завели из-за плохой уборки дворов в Нижнем Новгороде. Также стало известно, что после обильных снегопадов с территории города вывезено свыше 400 тысяч кубометров снег.