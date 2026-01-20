Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Последние новости рубрики Общество
20 января 2026 14:38Штрафы за сосульки введут в Нижнем Новгороде
20 января 2026 14:37Юрист Воропаев объяснил инициативу о лишении прав водителей с ксеноновыми фарами
20 января 2026 14:15Нормы содержания под стражей установят в нижегородских судах
20 января 2026 13:59Парковку могут ограничить на улице Блохиной в Нижнем Новгороде
20 января 2026 13:45Составлен антирейтинг районов Нижнего Новгорода по уборке снега
20 января 2026 13:28Нижегородская область стала №1 в ПФО в конкурсе Фонда президентских грантов
20 января 2026 13:17Нижегородцы стали чаще пользоваться возможностями регионального портала "Госуслуги"
20 января 2026 13:13Еще 19 свалок уберут в Нижегородской области в 2026 году
20 января 2026 13:03485 аварий на теплосетях произошло в отопительный сезон в Нижнем Новгороде
20 января 2026 12:54Нижегородскую канатку закроют из-за плановой проверки 23 января
Общество

Составлен антирейтинг районов Нижнего Новгорода по уборке снега

20 января 2026 13:45 Общество
Составлен антирейтинг районов Нижнего Новгорода по уборке снега

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Власти Нижнего Новгорода составили антирейтинг районов по качеству уборки снега. Лидером стал Нижегородский район, где возбуждено больше всего административных дел. Об этом на заседании думской комиссии по городскому хозяйству рассказал начальник управления административно-технического и муниципального контроля Андрей Бузин, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

С начала зимнего сезона в районе возбуждено 73 административных производства. Второе место в антирейтинге занял Советский район с 55 делами. Далее следуют Приокский, Канавинский и Ленинский районы. Наименьшее количество дел зафиксировано в Автозаводском районе.

По словам Бузина, всего с начала сезона в городе выявлено 3930 нарушений, касающихся несвоевременной или некачественной уборки снега. Из них более 2,8 тысячи были устранены в срок, а 1086 случаев перешли в административные производства. 

По его словам, особое внимание в период обильных снегопадов уделялось районам с плотной застройкой, где сосредоточено большое количество управляющих компаний и ТСЖ. Именно в таких зонах, как отметил Бузин, снег убирается медленнее всего.

Ранее сообщалось, что 600 административных производств завели из-за плохой уборки дворов в Нижнем Новгороде. Также стало известно, что после обильных снегопадов с территории города вывезено свыше 400 тысяч кубометров снег. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Крещение Господне
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
