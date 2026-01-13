Озвучена причина невывоза мусора в Нижнем Новгороде

Фото:
В департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода прокомментировали многочисленные жалобы горожан на невывоз мусора. Сообщения о переполненных контейнерных площадках поступают из разных районов города. Как пояснили в подразделении мэрии, главная причина — плохая уборка придомовых территорий, за которую отвечают ТСЖ и небольшие управляющие компании.
Обильные снегопады выявили, что многие из них оказались не готовы к работе в условиях непогоды. У некоторых отсутствуют договоры на расчистку проездов и вывоз снега, отмечается нехватка дворников и инвентаря.
Из-за этого на некоторых участках мусоровозы физически не могут подъехать к контейнерным площадкам. Даже если подъездные пути очищены, снежные завалы вокруг самих контейнеров не позволяют выкатить тяжелые баки весом до 150 кг. В таких условиях вывоз отходов становится невозможным.
Сотрудники администрации в праздничные и выходные дни проводили мониторинг ситуации и составляли акты и протоколы об административных правонарушениях. "В рамках взаимодействия с региональными операторами по обращению с ТКО, в том числе на базе платформы "Лобачевский", организована оперативная работа по принятию мер для устранения выявленных инцидентов и негативных фактов", - отметили в департаменте.
Еще там подчеркнули, что контроль за состоянием придомовых территорий будет продолжен.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде продолжают устранять последствия продолжительного снегопада. С территории города уже вывезено свыше 150 тысяч кубометров снега.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+