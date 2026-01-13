Озвучена причина невывоза мусора в Нижнем Новгороде

У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Последние новости рубрики Общество
13 января 2026 15:19Два нижегородских роддома временно закроют летом 2026 года
13 января 2026 15:03Озвучена причина невывоза мусора в Нижнем Новгороде
13 января 2026 14:57Т2 провела лекцию по кибербезопасности для студентов
13 января 2026 14:49Ни одно прошение о помиловании не удовлетворили в Нижегородской области за год
13 января 2026 14:15С марта 2026 года в России изменится формула расчёта алиментов на детей
13 января 2026 13:32АО "Транснефть – Верхняя Волга" оказало благотворительную помощь 57 организациям в 2025 году
13 января 2026 13:25Стало известно, какие электрички отменят в Нижегородской области в январе
13 января 2026 13:09Автоюрист рассказал, куда и как жаловаться на тротуарных парковщиков
13 января 2026 13:04Нижегородцы выбрали живое общение: трафик звонков вырос на 15% за праздники
13 января 2026 12:50Паромная переправа в Павлове приостановит работу 14 января
Общество

13 января 2026 15:03 Общество
В департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода прокомментировали многочисленные жалобы горожан на невывоз мусора. Сообщения о переполненных контейнерных площадках поступают из разных районов города. Как пояснили в подразделении мэрии, главная причина — плохая уборка придомовых территорий, за которую отвечают ТСЖ и небольшие управляющие компании.

Обильные снегопады выявили, что многие из них оказались не готовы к работе в условиях непогоды. У некоторых отсутствуют договоры на расчистку проездов и вывоз снега, отмечается нехватка дворников и инвентаря.

Из-за этого на некоторых участках мусоровозы физически не могут подъехать к контейнерным площадкам. Даже если подъездные пути очищены, снежные завалы вокруг самих контейнеров не позволяют выкатить тяжелые баки весом до 150 кг. В таких условиях вывоз отходов становится невозможным.

Сотрудники администрации в праздничные и выходные дни проводили мониторинг ситуации и составляли акты и протоколы об административных правонарушениях. "В рамках взаимодействия с региональными операторами по обращению с ТКО, в том числе на базе платформы "Лобачевский", организована оперативная работа по принятию мер для устранения выявленных инцидентов и негативных фактов", - отметили в департаменте.

Еще там подчеркнули, что контроль за состоянием придомовых территорий будет продолжен.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде продолжают устранять последствия продолжительного снегопада. С территории города уже вывезено свыше 150 тысяч кубометров снега. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
