Синоптик не исключила повторения мощного снегопада в Нижегородской области Общество

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Обильные снегопады могут повториться в Нижегородской области этой зимой, сообщила НИА "Нижний Новгород" начальник отдела метеопрогнозов "Верхне-Волжского УГМС" Ольга Мокеева.

По словам синоптика, эта зима пока еще не самая снежная. Она включает декабрь, январь и февраль, а обильные осадки на данный момент наблюдаются только в январе.

При этом в ближайшие дни погода сменит курс на морозы. К выходным прогнозируют понижение температуры до -20 градусов и ниже.

Напомним, по предварительному прогнозу февраль в регионе может быть мягче климатической нормы. Также ожидается увеличение объема осадков, который может превысить стандартные 25-40 мм.

Сообщалось также, что с 6 января с нижегородских улиц вывезли почти 300 тысяч кубометров снега. Ликвидация последствий непогоды продолжается.