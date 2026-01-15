10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 января 2026 17:03Почти 800 жителей Сергачского округа смогут получать медпомощь в новом ФАПе
15 января 2026 16:39В Госдуме выступили против приезда семей мигрантов в Россию при оргнаборе
15 января 2026 16:13Синоптик не исключила повторения мощного снегопада в Нижегородской области
15 января 2026 15:44Рекордные 65,2 мм снега выпали в верхней части Нижнего Новгорода
15 января 2026 15:23Соцучастковые провели зимнюю зарядку для нижегородцев
15 января 2026 14:56Стало известно, как изменилась жизнь нижегородского мальчика-бабочки после ГЗТ
15 января 2026 14:41Женскую колонию закрывают в Ардатове
15 января 2026 14:11Опубликовано расписание Крещенских богослужений в нижегородских храмах
15 января 2026 14:06АО "Транснефть – Верхняя Волга" выполнило более 33 000 экологических анализов в 2025 году
15 января 2026 13:34Нижегородскую школу полностью закрыли на карантин по ОРВИ
Общество

Синоптик не исключила повторения мощного снегопада в Нижегородской области

15 января 2026 16:13 Общество
Синоптик не исключила повторения мощного снегопада в Нижегородской области

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Обильные снегопады могут повториться в Нижегородской области этой зимой, сообщила НИА "Нижний Новгород" начальник отдела метеопрогнозов "Верхне-Волжского УГМС" Ольга Мокеева. 

По словам синоптика, эта зима пока еще не самая снежная. Она включает декабрь, январь и февраль, а обильные осадки на данный момент наблюдаются только в январе. 

При этом в ближайшие дни погода сменит курс на морозы. К выходным прогнозируют понижение температуры до -20 градусов и ниже. 

Напомним, по предварительному прогнозу февраль в регионе может быть мягче климатической нормы. Также ожидается увеличение объема осадков, который может превысить стандартные 25-40 мм.

Сообщалось также, что с 6 января с нижегородских улиц вывезли почти 300 тысяч кубометров снега. Ликвидация последствий непогоды продолжается. 

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода Прогноз Снег
Поделиться:
Новости по теме
14 января 2026 16:42600 дел завели из-за плохой уборки дворов в Нижнем Новгороде
12 января 2026 16:25Сугробы в Нижнем Новгороде могут вырасти еще на 11 см за два дня
12 января 2026 11:04Крещенские морозы идут в Нижний Новгород
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных