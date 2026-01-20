Парковку могут ограничить на улице Блохиной в Нижнем Новгороде

Фото:
Накануне шесть автобусных маршрутов временно изменили путь из-за затора на улице Блохиной в Нижнем Новгороде.
Как сообщили в Центре развития транспортной системы, 19 января с 11:05 до 18:23 движение автобусов №№ 1, 40, 64, 68, 92 и 130 было перенаправлено. Вместо привычного маршрута они объезжали проблемный участок через улицу Октябрьскую, направляясь в сторону площади Минина и Пожарского.
Причиной изменений стало большое скопление легковых автомобилей, которое затруднило проезд общественного транспорта.
В связи с инцидентом ЦРТС направило в мэрию обращение с просьбой принять меры для обеспечения беспрепятственного движения автобусов по улице Блохиной.
