Общество

Парковку могут ограничить на улице Блохиной в Нижнем Новгороде

20 января 2026 13:59
Парковку могут ограничить на улице Блохиной в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Накануне шесть автобусных маршрутов временно изменили путь из-за затора на улице Блохиной в Нижнем Новгороде. 

Как сообщили в Центре развития транспортной системы, 19 января с 11:05 до 18:23 движение автобусов №№ 1, 40, 64, 68, 92 и 130 было перенаправлено. Вместо привычного маршрута они объезжали проблемный участок через улицу Октябрьскую, направляясь в сторону площади Минина и Пожарского.

Причиной изменений стало большое скопление легковых автомобилей, которое затруднило проезд общественного транспорта.

В связи с инцидентом ЦРТС направило в мэрию обращение с просьбой принять меры для обеспечения беспрепятственного движения автобусов по улице Блохиной.

Ранее в ЦРТС призвали водителей не мешать движению трамваев.

Ранее в ЦРТС призвали водителей не мешать движению трамваев.

Теги:
автобусы Парковка ЦРТС
Поделиться:
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных