Семь нижегородских муниципалитетов закупили автобусы для спортучреждений

19 января 2026 19:58 Спорт
Фото: минспорта Нижегородской области

В 2025 году семь муниципалитетов Нижегородской области приобрели автобусы для нужд спортивных учреждений. Новая техника поступила в Шарангский, Воротынский, Краснобаковский и Тонкинский округа, а также в Шахунью, Саров и Выксу. Закупка была осуществлена при поддержке регионального бюджета в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области".

Как отметил глава регионального минспорта Дмитрий Кабайло, реализация программы способствует решению одной из ключевых задач — обеспечению доступности спортивной инфраструктуры для детей и молодежи в различных частях области. Благодаря предоставляемым субсидиям спортивные школы могут организовывать выезды на соревнования, преодолевая логистические ограничения.

Министр также подчеркнул, что наличие собственного транспорта позволяет командам из отдалённых и малонаселённых территорий, где еще не построены физкультурно-оздоровительные комплексы, регулярно посещать тренировки в соседних муниципалитетах. Речь не о разовой поддержке, а о системной мере, обеспечивающей устойчивый доступ к спортивным объектам, турнирам регионального и межрегионального уровня.

Финансовая поддержка носит формат софинансирования: ранее региональный бюджет покрывал 33% стоимости приобретаемых автобусов, однако начиная с 2025 года этот показатель увеличен и может достигать 80%.

Программа предоставления субсидий на приобретение автотранспорта для спортивной сферы действует в Нижегородской области с 2022 года. За время её реализации спортивные учреждения региона получили 37 единиц транспортных средств.

Ранее сообщалось, что 83 новых автобуса начали возить пассажиров в Нижнем Новгороде.

