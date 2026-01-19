Семь нижегородских муниципалитетов закупили автобусы для спортучреждений

Фото:
В 2025 году семь муниципалитетов Нижегородской области приобрели автобусы для нужд спортивных учреждений. Новая техника поступила в Шарангский, Воротынский, Краснобаковский и Тонкинский округа, а также в Шахунью, Саров и Выксу. Закупка была осуществлена при поддержке регионального бюджета в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области".
Как отметил глава регионального минспорта Дмитрий Кабайло, реализация программы способствует решению одной из ключевых задач — обеспечению доступности спортивной инфраструктуры для детей и молодежи в различных частях области. Благодаря предоставляемым субсидиям спортивные школы могут организовывать выезды на соревнования, преодолевая логистические ограничения.
Министр также подчеркнул, что наличие собственного транспорта позволяет командам из отдалённых и малонаселённых территорий, где еще не построены физкультурно-оздоровительные комплексы, регулярно посещать тренировки в соседних муниципалитетах. Речь не о разовой поддержке, а о системной мере, обеспечивающей устойчивый доступ к спортивным объектам, турнирам регионального и межрегионального уровня.
Финансовая поддержка носит формат софинансирования: ранее региональный бюджет покрывал 33% стоимости приобретаемых автобусов, однако начиная с 2025 года этот показатель увеличен и может достигать 80%.
Программа предоставления субсидий на приобретение автотранспорта для спортивной сферы действует в Нижегородской области с 2022 года. За время её реализации спортивные учреждения региона получили 37 единиц транспортных средств.
Ранее сообщалось, что 83 новых автобуса начали возить пассажиров в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+