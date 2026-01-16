ЦРТС: нижегородские трамваи ежедневно простаивают из-за машин Общество

Наземный электротранспорт вынужден простаивать по независящим от него причинам, сообщили в Центре развития транспортных систем региона.

В частности, накануне утром электробус №6 не мог продолжить движение из-за двух авто, вставших на разворотном кольце на Цветочной улице. А на Гордеевской улице остановились трамваи №6 и №7, потому что на рельсах застряла машина.

Около девяти часов утра 15 января трамвайное движение было парализовано на улице Добролюбова. Причиной тому стал припаркованный автомобиль. Затем "двойка" снова продолжила путь, но спустя несколько часов на путях на улице Белинского столкнулись два автомобиля. Вследствие чего трамваи вновь перестали курсировать по городскому кольцу. В полдень приостановили движение и трамваи №№18, 27 — также из-за припаркованного авто.

История с трамваями на Добролюбова и Ошарской повторилась также в 15:30 и около 19:00. А еще днем прекратили движение троллейбусы №5 и №8 из-за ДТП на Сормовском шоссе.

В связи с вышеизложенным ЦРТС в очередной раз обращается к водителям с просьбой быть внимательнее на дорогах и не мешать общественному транспорту.

