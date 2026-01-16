Фото:
83 новых автобуса начали возить пассажиров в Нижнем Новгороде, сообщили в ЦРТС региона.
Город получил новый транспорт в конце 2025 года. Это 46 "ЛиАЗов" большого класса и 36 ПАЗов среднего класса.
Автобусы курсируют по маршрутам №№ 16, 93, 73, 92, 27, 7, 95, 25 и др.
Напомним, что с января новые автобусы связали Кстово с другими районами Нижнего Новгорода.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+