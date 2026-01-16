83 новых автобуса начали возить пассажиров в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

83 новых автобуса начали возить пассажиров в Нижнем Новгороде, сообщили в ЦРТС региона.

Город получил новый транспорт в конце 2025 года. Это 46 "ЛиАЗов" большого класса и 36 ПАЗов среднего класса.

Автобусы курсируют по маршрутам №№ 16, 93, 73, 92, 27, 7, 95, 25 и др.

Напомним, что с января новые автобусы связали Кстово с другими районами Нижнего Новгорода.