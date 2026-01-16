Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 января 2026 12:5583 новых автобуса начали возить пассажиров в Нижнем Новгороде
16 января 2026 12:40Нижегородские доноры смогут получать по 970 рублей за каждую донацию
16 января 2026 12:00"По ощущениям -22": нижегородцам рассказали о погоде в выходные
16 января 2026 11:43Транспортные карты начнут продавать в нижегородских супермаркетах и на вокзалах
16 января 2026 11:32Нижегородские пенсионеры поучаствовали в конкурсе по компьютерной грамотности
16 января 2026 11:29Нижегородцев предупредили о перебоях в телевещании 19 января
16 января 2026 11:13Нижегородские водители пожаловались на штрафы за парковку на газоне
16 января 2026 11:00Городецкий гидроузел планируют запустить в 2026 году
16 января 2026 10:30Юрий Сущенко из Лысковского района погиб в зоне СВО
16 января 2026 10:19Две труженицы тыла отметили 100-летие в Нижнем Новгороде
Общество

83 новых автобуса начали возить пассажиров в Нижнем Новгороде

16 января 2026 12:55 Общество
83 новых автобуса начали возить пассажиров в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

83 новых автобуса начали возить пассажиров в Нижнем Новгороде, сообщили в ЦРТС региона. 

Город получил новый транспорт в конце 2025 года. Это 46 "ЛиАЗов" большого класса и 36 ПАЗов среднего класса. 

Автобусы курсируют по маршрутам №№ 16, 93, 73, 92, 27, 7, 95, 25 и др.

Напомним, что с января новые автобусы связали Кстово с другими районами Нижнего Новгорода. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
Поделиться:
Новости по теме
15 января 2026 17:38Расписание автобуса № 111 изменили в Нижнем Новгороде
12 января 2026 14:51Автобус №52 запустили вместо трамваев №3 и №21 в Нижнем Новгороде
29 декабря 2025 16:03Как изменятся автобусные маршруты Нижнего Новгорода с 1 января
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных