Общество

Власти Арзамаса помогли доставить на родину тело сербского участника СВО

23 января 2026 10:47 Общество
Власти Арзамаса помогли доставить на родину тело сербского участника СВО

Власти Арзамаса Нижегородской области решили поддержать семью погибшего сербского солдата, принявшего участие в специальной военной операции. Мэр города Александр Щелоков рассказал об этой истории в своем телеграм-канале.

Щелоков отметил, что Сербию и Россию связывают дружеские отношения, основанные на духовном родстве и взаимопомощи. Помимо этого, Арзамас и сербская Рума являются городами-побратимами.

Молодой сербский доброволец Миша участвовал в СВО на стороне России, был ранен и впоследствии умер от осложнений. Семья Миши осталась без средств на транспортировку тела обратно на родину. Власти Арзамаса приняли решение помочь семье погибшего, взяв на себя часть расходов на перевозку.

"Это наша общая ответственность, человеческая и братская обязанность в этой истории", - подчеркнул глава Арзамаса.

Он также выразил благодарность за поддержку министерству внешних связей правительства Нижегородской области, представительству МИД в Нижнем Новгороде и своим коллегам из Краснодара.

Ранее сообщалось, что житель Лысковского района Денис Елисеев погиб в зоне проведения СВО.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

