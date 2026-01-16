Юрий Сущенко из Лысковского района погиб в зоне СВО

Житель Лысковского округа Нижегородской области Юрий Сущенко погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в окружной администрации.
По официальным данным, Юрий Сущенко скончался при исполнении служебных обязанностей. Ему было 50 лет.
Прощание с погибшим состоялось 15 января в селе Чернуха. Церемония прошла у обелиска, установленного в память о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны.
"Администрация Лысковского муниципального округа выражает свои соболезнования родным и близким военнослужащего", — говорится в сообщении, опубликованном на странице муниципалитета в социальной сети.
Ранее в Варнавинском районе простились с погибшим на СВО Сергеем Крючковым.
