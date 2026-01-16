10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Общество

Юрий Сущенко из Лысковского района погиб в зоне СВО

16 января 2026 10:30 Общество
Юрий Сущенко из Лысковского района погиб в зоне СВО

Житель Лысковского округа Нижегородской области Юрий Сущенко погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в окружной администрации. 

По официальным данным, Юрий Сущенко скончался при исполнении служебных обязанностей. Ему было 50 лет.

Прощание с погибшим состоялось 15 января в селе Чернуха. Церемония прошла у обелиска, установленного в память о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны.

"Администрация Лысковского муниципального округа выражает свои соболезнования родным и близким военнослужащего", — говорится в сообщении, опубликованном на странице муниципалитета в социальной сети.

Ранее в Варнавинском районе простились с погибшим на СВО Сергеем Крючковым.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лысковский район Некролог СВО
