Юрий Сущенко из Лысковского района погиб в зоне СВО Общество

Житель Лысковского округа Нижегородской области Юрий Сущенко погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в окружной администрации.

По официальным данным, Юрий Сущенко скончался при исполнении служебных обязанностей. Ему было 50 лет.

Прощание с погибшим состоялось 15 января в селе Чернуха. Церемония прошла у обелиска, установленного в память о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны.

"Администрация Лысковского муниципального округа выражает свои соболезнования родным и близким военнослужащего", — говорится в сообщении, опубликованном на странице муниципалитета в социальной сети.

