В Варнавинском округе простились с погибшим в зоне СВО Сергеем Крючковым

Житель Нижегородской области Сергей Крючков, участвовавший в специальной военной операции, погиб при выполнении боевых задач. Об этом сообщили в администрации Варнавинского округа.

Церемония прощания с героем прошла 5 января в селе Лапшанга в церкви в честь трёх святых игуменов Поветлужья: преподобного Макария Желтоводского, преподобного Тихона Луховского и преподобного Варнавы Ветлужского. Представители администрации выразили соболезнования семье и близким погибшего. Они подчеркнули, что Сергей Валерьевич был примером мужества и верности долгу для всех жителей села.

Напомним, в Лысковском округе 6 января прошла церемония прощания с Дмитрием Карповым. 19-летний молодой человек погиб при исполнении служебного долга в зоне проведения СВО 20 апреля 2025 года.