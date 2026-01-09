Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Общество

В Варнавинском округе простились с погибшим в зоне СВО Сергеем Крючковым

09 января 2026 17:41 Общество
В Варнавинском округе простились с погибшим в зоне СВО Сергеем Крючковым

Житель Нижегородской области Сергей Крючков, участвовавший в специальной военной операции, погиб при выполнении боевых задач. Об этом сообщили в администрации Варнавинского округа.

Церемония прощания с героем прошла 5 января в селе Лапшанга в церкви в честь трёх святых игуменов Поветлужья: преподобного Макария Желтоводского, преподобного Тихона Луховского и преподобного Варнавы Ветлужского. Представители администрации выразили соболезнования семье и близким погибшего. Они подчеркнули, что Сергей Валерьевич был примером мужества и верности долгу для всех жителей села.

Напомним, в Лысковском округе 6 января прошла церемония прощания с Дмитрием Карповым. 19-летний молодой человек погиб при исполнении служебного долга в зоне проведения СВО 20 апреля 2025 года.

Варнавино Некролог СВО
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных