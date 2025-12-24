Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 декабря 2025 16:14Директоров нижегородских школ наградили за подготовку новых кадров для строительной отрасли
24 декабря 2025 15:59Движение на Р-177 в Нижегородской области ограничат до сентября 2026 года
24 декабря 2025 15:50Билайн представит общероссийский рейтинг ИИ-активности регионов
24 декабря 2025 15:22Нижегородский коммунист Алексей Зимин погиб в зоне СВО
24 декабря 2025 14:47Почти 100 млн рублей направят на питание строителей нижегородского метро
24 декабря 2025 14:30Нижегородцы пожаловались Путину на антисанитарию в доме на улице Фучика
24 декабря 2025 13:59Режим повышенной готовности ввели в квартирах поврежденного МКД на Львовской
24 декабря 2025 13:42В Кстовском районе появится новый жилой микрорайон
24 декабря 2025 13:33Более 12 млн рублей направили на возведение ФАПа в Сергачском округе
24 декабря 2025 13:03Нижегородца Илью Мясковского исключили из списка экстремистов
Общество

Нижегородский коммунист Алексей Зимин погиб в зоне СВО

24 декабря 2025 15:22 Общество
Нижегородский коммунист Алексей Зимин погиб в зоне СВО

Фото: КПРФ

В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Городца и коммунист Алексей Зимин. О его гибели сообщила Городецкая партийная организация НРО КПРФ.

Алексей находился в зоне СВО с сентября 2022 года, с начала частичной мобилизации. За это время он неоднократно попадал под обстрел: получил пять ранений и перенёс столько же контузий.

В августе 2025 года, находясь на линии боевого соприкосновения, он подал заявление о вступлении в КПРФ через видеосвязь. 

Даже находясь в отпуске, Алексей не оставался в стороне от жизни мирного населения. Он участвовал в восстановлении детской площадки во дворе дома №44 на проспекте Дзержинского в родном Городце.

29 октября он вернулся в свою часть после краткого отпуска. 1 января 2026 года ему должно было исполниться 33 года.

По данным Нижегородского регионального отделения КПРФ, в зоне боевых действий в настоящее время служат десятки коммунистов. С начала проведения СВО восемь коммунистов из Нижегородского регионального отделения погибли.

Ранее сообщалось, что ветеран Великой Отечественной войны Николай Шишкин скончался в Нижнем Новгороде на 105-м году жизни.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КПРФ Некролог СВО
Поделиться:
Новости по теме
23 декабря 2025 12:05Заслуженный врач РФ Валерий Хоменюк умер в Нижнем Новгороде
23 декабря 2025 09:05Легендарный футболист Георгий Князев умер на 77-м году жизни
15 декабря 2025 11:10Почетный гражданин Богородска Лев Чистов скончался на 87-м году жизни
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных