Нижегородский коммунист Алексей Зимин погиб в зоне СВО Общество

Фото: КПРФ

В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Городца и коммунист Алексей Зимин. О его гибели сообщила Городецкая партийная организация НРО КПРФ.

Алексей находился в зоне СВО с сентября 2022 года, с начала частичной мобилизации. За это время он неоднократно попадал под обстрел: получил пять ранений и перенёс столько же контузий.

В августе 2025 года, находясь на линии боевого соприкосновения, он подал заявление о вступлении в КПРФ через видеосвязь.

Даже находясь в отпуске, Алексей не оставался в стороне от жизни мирного населения. Он участвовал в восстановлении детской площадки во дворе дома №44 на проспекте Дзержинского в родном Городце.

29 октября он вернулся в свою часть после краткого отпуска. 1 января 2026 года ему должно было исполниться 33 года.

По данным Нижегородского регионального отделения КПРФ, в зоне боевых действий в настоящее время служат десятки коммунистов. С начала проведения СВО восемь коммунистов из Нижегородского регионального отделения погибли.

Ранее сообщалось, что ветеран Великой Отечественной войны Николай Шишкин скончался в Нижнем Новгороде на 105-м году жизни.