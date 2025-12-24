Нижегородский коммунист Алексей Зимин погиб в зоне СВО

Фото:
В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Городца и коммунист Алексей Зимин. О его гибели сообщила Городецкая партийная организация НРО КПРФ.
Алексей находился в зоне СВО с сентября 2022 года, с начала частичной мобилизации. За это время он неоднократно попадал под обстрел: получил пять ранений и перенёс столько же контузий.
В августе 2025 года, находясь на линии боевого соприкосновения, он подал заявление о вступлении в КПРФ через видеосвязь.
Даже находясь в отпуске, Алексей не оставался в стороне от жизни мирного населения. Он участвовал в восстановлении детской площадки во дворе дома №44 на проспекте Дзержинского в родном Городце.
29 октября он вернулся в свою часть после краткого отпуска. 1 января 2026 года ему должно было исполниться 33 года.
По данным Нижегородского регионального отделения КПРФ, в зоне боевых действий в настоящее время служат десятки коммунистов. С начала проведения СВО восемь коммунистов из Нижегородского регионального отделения погибли.
Ранее сообщалось, что ветеран Великой Отечественной войны Николай Шишкин скончался в Нижнем Новгороде на 105-м году жизни.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+