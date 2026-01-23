Эксперты оценили лидерство Нижегородской области в ПФО по рождаемости Общество

Нижегородская область стала лидером в ПФО по темпам роста рождаемости в 2025 году. Наиболее значимый прирост регион получил в октябре, когда количество рождений увеличилось на 10%. Вырос и суммарный коэффициент рождаемости с 1,275 до 1,307 за год, позволив нижегородцам стать первыми среди субъектов ПФО.

По словам главы региона Глеба Никитина, такого результата удалось достичь благодаря запуску нижегородского проекта жизни "ОСНОВА" и реализации национального проекта "Семья". Росту рождаемости способствовало создание Института демографического развития, а также министерства социального развития и семейной политики, и министерства демографии и развития человеческого капитала. "Отдельные решения получили положительную оценку на федеральном уровне. "Родительский основной доход" - 1 млн рублей за ребенка - отмечен президентом России Владимиром Путиным", - подчеркнул губернатор.

Актуальная практика показала, что существуют разные методы повышения демографических показателей. В чем преимущество метода Глеба Никитина и будет ли нижегородский опыт востребован на федеральном уровне?

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Первый успех в такой критической сфере как демография, несомненно, привлекает к себе внимание. Однако для того, чтобы говорить о методе, необходимо наблюдать устойчивый успех (позитивную динамику достижений) в течение нескольких лет. Вместе с тем, с управленческой точки зрения, подход к решению проблемы демографии в Нижегородской области абсолютно профессионален: выявлена проблема – создана управленческая конструкция – обеспечено целевое финансирование – осуществляется контроль над процессом. В итоге первые, пусть пока не очень значительные, но все же положительные результаты. И все-таки метод, а если быть предельно точным – принцип – есть! Если сопоставить "демографический кейс" губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и скандальный кейс на ту же тему губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, то разница в методах, подходах, а главное в принципах – очевидна. Эта разница просто и лаконично сформулирована самим нижегородским губернатором: "Демографическая политика требует честности и системной работы", и здесь к сказанному добавить нечего".

Андрей Чугунов, журналист:

"В воздух чепчики бросать по поводу опережения на 4% прогноза рождаемости от Росстата, наверное, пока не стоит. Хотя бы потому, что действенность мер, о которых говорит Глеб Никитин, станет понятна на более длительном промежутке времени. И даже 10-процентный прирост количества рождений в октябре можно объяснить, скажем, длинными новогодними выходными в начале 2025 года. Надо обсуждать не цифры, а подходы к решению проблемы. Еще в начале 2025 года Глеб Никитин заявил, что демография стала задачей "для всех уровней власти" и анонсировал "семьецентричный" подход в реализации социальной политики. Можно сказать, что в Нижегородской области создан "конструктор мер" для семей с детьми. Наверное, именно такой подход может быть тиражирован (или, как говорят, мультиплицирован) и на другие регионы. Особенно после того, как президент выразил свое удовлетворение нижегородским подходом к решению вопросов демографии".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Нижегородская область имеет один из лучших в стране наборов инструментов демографической политики, и вряд ли можно говорить о случайном характере положительных изменений, зафиксированных в 2025 году. Однако для того чтобы уверенно говорить об эффективности региональных программ, необходимо рассматривать горизонт времени как минимум в несколько лет. Слишком сложной и многоаспектной проблемой является демография. Если ближайшие несколько лет, при сохранении существующих региональных программ, сохранится и прирост коэффициента рождаемости, можно будет говорить и о необходимости распространения нижегородского опыта на другие регионы. Да, можно много говорить о социальной справедливости, но реальность остается неумолимой - чем больше детей, тем больше проблем материального характера возникает у семьи, тем сложнее обеспечить будущее детей. Но их будущее, это одновременно и будущее государства, пусть и относительно отдаленное. Поэтому усиление и развитие мер разнообразной поддержки семей имеющих, или планирующих завести, детей, пожалуй наиболее важные и эффективные вложения".

Максим Лубяной, директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук:

Очередная позитивная новость от губернатора — рост рождаемости в области опережает прогнозы. Безусловно, цифры сами по себе обнадёживают, особенно на фоне общероссийского тренда. И заявленный комплексный подход, в рамках которого создаются и новый Институт демографического развития (проект "ОСНОВА"), и профильное министерство, выглядит как системный ответ на вызов. Но давайте смотреть правде в глаза: связывать напрямую краткосрочный рост с недавно созданными институтами было бы преждевременно. Демография — инерционная материя. Здесь важнее не столько уникальность нижегородских мер (многие регионы также усиливают поддержку семей), сколько системность их упаковки и интенсивность сигнала, который власть отправляет людям. Когда тема демографии переходит из разряда общих федеральных установок в конкретную, узнаваемую региональную "программу жизни" — это меняет восприятие. Люди начинают видеть не разрозненные выплаты, а целостную стратегию, в которую можно верить. Создание отдельных института и министерств — это мощный символический жест, показывающий, что вопрос поставлен на самый высокий уровень приоритетов".

Елена Мозгунова, историк, кандидат политических наук, доцент НИУ Президентской академии:

"Повышение демографических показателей как на уровне страны, так и отдельного региона – это всегда результат планомерной и комплексной работы, которая затрагивает ряд направлений: финансовое стимулирование (помощь молодым родителям, пособия, льготная ипотека), улучшение социальных условий (инфраструктура, гибкие формы занятости, трудоустройство мам), формирование особой системы ценностей, где семья, род, уважение к материнству являются приоритетами. То, что Нижегородская область опередила годовой прогноз Росстата, говорит, в первую очередь, о том, что к решению задачи подошли системно и опыт нашего региона можно транслировать, адаптируя к специфике каждого субъекта. Конечно, можно разместить по городу билборды с фотографиями улыбающихся детей и их родителей с целью создания положительного образа института семьи, однако, реальные меры (в данном случае реальные деньги) гораздо более эффективны. Может ли эта инициатива быть универсальным решением для других субъектов федерации? Очевидно, нет, так как различия между регионами существенны и менее экономически развитые единицы просто не смогут себе этого позволить в силу ограниченного бюджета".

