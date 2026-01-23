10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Общество

29 домов снесут в районе затона 25 лет Октября

23 января 2026 18:27 Общество
29 домов снесут в районе затона 25 лет Октября

Фото: Александр Воложанин

Общественные обсуждения по проекту планировки земельного участка, расположенного между бульваром Заречный, улицами Баумана, Правдинской и затоном имени 25-летия Октября стартовали в Нижнем Новгороде. Документы размещены на официальном сайте мэрии.

Согласно опубликованной документации, предусмотрено три очереди проекта, первая из них уже реализована.

Застройщиком выступает ООО "СЗ "КМ Немеко". Проект охватывает территорию площадью 171,2 тыс. кв. метров в Ленинском районе.

В рамках второй очереди до 1 октября 2029 года планируется снести 11 ветхих домов, расположенных на улицах Кутузова, Магаданской и Правдинской. Также в зону сноса попадают яхт-клуб, административное здание и склад.

Кроме того, в рамках второй очереди до 1 января 2030 года предусматривается строительство дороги по улице Правдинской (от дома №1 по улице Магаданской до соединения с улицей Затон имени 25 лет Октября) и расширение проезжей части по улице Матросской.

В рамках третьей очереди будут снесены еще 17 старых домов по улице Матросской и один на улице Кутузова, то есть всего 18.

На освободившемся участке застройщик планирует возвести многоквартирный жилой дом высотой от 14 до 19 этажей с внутренними помещениями общественного пользования и подземной автомобильной парковкой. Также на участке появятся два коммерческих здания высотой 3-4 этажа, детсад на 250 мест, 4-этажный паркинг и семь заведений общепита.

Онлайн-обсуждение продлится до 2 февраля включительно. 

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде подписали договор о развитии территории на улице Бориса Панина.

Также напомним, что в рамках проекта КРТ в районе улицы Генкиной изымают еще четыре дома. 

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде подписали договор о развитии территории на улице Бориса Панина.

Также напомним, что в рамках проекта КРТ в районе улицы Генкиной изымают еще четыре дома.

Жилье Ленинский район Строительство
