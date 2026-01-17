У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Общество

Опубликованы адреса 20 домов под снос в Нижнем Новгороде в 2026 году

17 января 2026 10:32
Опубликованы адреса 20 домов под снос в Нижнем Новгороде в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

20 аварийных домов собираются снести в приволжской столице в 2026 году. Редакция НИА "Нижний Новгород" публикует список адресов, которым поделились в городском департаменте жилья. 

Нижегородский район

  • дом №144 (лит. В) на Ильинской улице;
  • дом №17А (лит. Б) на Большой Печерской улице;
  • дом №46Б на Большой Покровской улице;
  • дом №12/1 (лит. Д) в поселке Звезда (Зеленый город);
  • дом №1 в поселке Звезда (Зеленый город);
  • дом №1 на территории дома отдыха "Зеленый город". 

Советский район

  • дом №41 на улице 1-й Оранжерейной. 

Приокский район

  • дом №3 на улице Углова. 

Московский район

  • дом №1 (лит. А) на улице Евгения Мирошникова;
  • дом №7 на улице Лобачевского;
  • дом №12 (лит. А) на улице Героя Давыдова.

Сормово

  • дом №13 (литера А) на улице Достоевского;
  • дом №8 на улице Сутырина;
  • дом №10 на улице Сутырина;
  • дом №22 на улице Коммуны.

Канавино

  • дом №8 в Лесном городке;
  • дом №308 на Московском шоссе;
  • дом №314 на Московском шоссе;
  • дом №7 на улице Актюбинской.

Ленинский район

  • дом №34 на улице Правдинской. 

В профильном департаменте подчеркнули, что в списке нет объектов, подлежащих сносу в рамках проектов КРТ. 

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Нижнем Новгороде снесли 34 аварийных дома. А в целом — в регионе 94

Напомним также, что осенью Нижегородская область получила дополнительные 1,9 млрд рублей на реализацию программы по переселению людей из аварийного жилья. Средства выделил Фонд развития территорий в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". 

