Опубликованы адреса 20 домов под снос в Нижнем Новгороде в 2026 году

20 аварийных домов собираются снести в приволжской столице в 2026 году. Редакция НИА "Нижний Новгород" публикует список адресов, которым поделились в городском департаменте жилья.
Нижегородский район
Советский район
Приокский район
Московский район
Сормово
Канавино
Ленинский район
В профильном департаменте подчеркнули, что в списке нет объектов, подлежащих сносу в рамках проектов КРТ.
Ранее сообщалось, что в прошлом году в Нижнем Новгороде снесли 34 аварийных дома. А в целом — в регионе 94.
Напомним также, что осенью Нижегородская область получила дополнительные 1,9 млрд рублей на реализацию программы по переселению людей из аварийного жилья. Средства выделил Фонд развития территорий в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
