Опубликованы адреса 20 домов под снос в Нижнем Новгороде в 2026 году Общество

Фото: Александр Воложанин

20 аварийных домов собираются снести в приволжской столице в 2026 году. Редакция НИА "Нижний Новгород" публикует список адресов, которым поделились в городском департаменте жилья.

Нижегородский район

дом №144 (лит. В) на Ильинской улице;

дом №17А (лит. Б) на Большой Печерской улице;

дом №46Б на Большой Покровской улице;

дом №12/1 (лит. Д) в поселке Звезда (Зеленый город);

дом №1 в поселке Звезда (Зеленый город);

дом №1 на территории дома отдыха "Зеленый город".

Советский район

дом №41 на улице 1-й Оранжерейной.

Приокский район

дом №3 на улице Углова.

Московский район

дом №1 (лит. А) на улице Евгения Мирошникова;

дом №7 на улице Лобачевского;

дом №12 (лит. А) на улице Героя Давыдова.

Сормово

дом №13 (литера А) на улице Достоевского;

дом №8 на улице Сутырина;

дом №10 на улице Сутырина;

дом №22 на улице Коммуны.

Канавино

дом №8 в Лесном городке;

дом №308 на Московском шоссе;

дом №314 на Московском шоссе;

дом №7 на улице Актюбинской.

Ленинский район

дом №34 на улице Правдинской.

В профильном департаменте подчеркнули, что в списке нет объектов, подлежащих сносу в рамках проектов КРТ.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Нижнем Новгороде снесли 34 аварийных дома. А в целом — в регионе 94.

Напомним также, что осенью Нижегородская область получила дополнительные 1,9 млрд рублей на реализацию программы по переселению людей из аварийного жилья. Средства выделил Фонд развития территорий в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".