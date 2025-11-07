Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 ноября 2025 11:46Цифровое настоящее: нейросеть назвала самые продвинутые в области ИИ регионы
07 ноября 2025 11:28Еще один дом снесли рядом с кварталом "Красный просвещенец"
07 ноября 2025 11:20Автоэксперт Леонов рассказал, как не пострадать при покупке авто у жертвы мошенников
07 ноября 2025 11:13Нижегородские социологи помогают анализировать опросы соцучастковых
07 ноября 2025 10:30Электронные направления к врачам в Нижегородской области вводят с 1 декабря
07 ноября 2025 10:13Фонд "Сострадание НН" не возобновил прием новых животных в приют
07 ноября 2025 09:57Георгий Жданкин стал и.о. ректора НГАТУ
07 ноября 2025 09:38Около 13 тысяч нижегородцев заболели ОРВИ за неделю
07 ноября 2025 09:00Путин поддержал идею полного запрета вейпов в России
07 ноября 2025 08:02Аварийный дом на улице Химиков в Нижнем Новгороде изымают для сноса
Общество

Еще один дом снесли рядом с кварталом "Красный просвещенец"

07 ноября 2025 11:28 Общество
Еще один дом снесли рядом с кварталом Красный просвещенец

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде вблизи квартала "Красный просвещенец" демонтировали дом №12А на улице Генкиной. Об этом сообщает ИА "Время Н".

На участке продолжают работать строительные машины, которые разбирают обломки дома. Здание находилось в квартале, ограниченном улицами Тверская, Генкиной, Невзоровых и Ашхабадская. Ранее здесь уже были снесены дома по улице Невзоровых.

Работы проводятся в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ), права на реализацию которого получил инвестор ООО СЗ "Норд-Инвест". 
Согласно проекту, на месте снесенных зданий появятся жилые высотки. Также предусмотрено строительство детского сада и благоустройство общественных пространств. По условиям договора, завершить реализацию проекта необходимо в течение десяти лет — к 2034 году.

Напомним, исторический квартал "Красный просвещенец" в Нижнем Новгороде был возведен в 1924–1928 годах.

Ранее сообщалось, что минград выставил на торги площадку под КРТ в районе улицы Панина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье КРТ Снос
Поделиться:
Новости по теме
27 октября 2025 13:23Жители восьми домов на улице Гоголя согласились на участие в проекте КРТ
14 октября 2025 15:28Реализацию проектов КРТ на прибрежных территориях обсудили в Нижнем Новгороде
14 октября 2025 09:00Одобрено строительство второго 17-этажного дома на Журова в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных