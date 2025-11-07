Еще один дом снесли рядом с кварталом "Красный просвещенец" Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде вблизи квартала "Красный просвещенец" демонтировали дом №12А на улице Генкиной. Об этом сообщает ИА "Время Н".

На участке продолжают работать строительные машины, которые разбирают обломки дома. Здание находилось в квартале, ограниченном улицами Тверская, Генкиной, Невзоровых и Ашхабадская. Ранее здесь уже были снесены дома по улице Невзоровых.

Работы проводятся в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ), права на реализацию которого получил инвестор ООО СЗ "Норд-Инвест".

Согласно проекту, на месте снесенных зданий появятся жилые высотки. Также предусмотрено строительство детского сада и благоустройство общественных пространств. По условиям договора, завершить реализацию проекта необходимо в течение десяти лет — к 2034 году.

Напомним, исторический квартал "Красный просвещенец" в Нижнем Новгороде был возведен в 1924–1928 годах.

Ранее сообщалось, что минград выставил на торги площадку под КРТ в районе улицы Панина.