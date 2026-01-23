Нижегородец получил условный срок за контрабанду растения Гармала Происшествия

Фото: предоставлено пресс-службой Приволжской транспортной прокуратуры

В Нижнем Новгороде вынесен приговор по делу о контрабанде наркосодержащего растения через аэропорт Стригино, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Автозаводский райсуд признал 45-летнего нижегородца виновным в незаконном хранении и попытке ввоза на территорию России растения, содержащего наркотическое средство.

Как установлено судом, в декабре 2024 года мужчина находился за границей, где приобрел для личного употребления части растения Гармала, в составе которого содержится наркотическое вещество.

Нарушив закон, он спрятал растение в ручной клади и провез его авиарейсом по маршруту Баку — Нижний Новгород. По прибытии в аэропорт Стригино он прошел через "зеленый коридор", однако при таможенном досмотре среди его вещей были обнаружены и изъяты части растения весом более 390 граммов.

Суд, согласившись с доводами гособвинителя, назначил подсудимому наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Напомним, что прошлой весной силовики пресекли в Нижегородской области контрабанду прекурсоров на 7 млрд рублей.