Оренбурженка получила условку за контрабанду таблеток в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Оренбурга, обвиняемой в контрабанде и незаконном обороте сильнодействующих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Как выяснили следователи, в феврале-марте 2025 года женщина заказала из-за границы препараты для похудения. В их составе оказалось запрещенное в России сильнодействующее вещество. Посылки она планировала переслать покупателю в Нижнем Новгороде. Однако сотрудники полиции перехватили отправления в одном из почтовых отделений города. Проведенная экспертиза подтвердила наличие в препаратах запрещенного компонента.
На суде женщина полностью признала свою вину. В итоге ей назначили 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пресекли незаконный ввоз драгоценных камней.
