Нижегородские спасатели помогут Камчатке в борьбе со снегом Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Петропавловске-Камчатском из-за мощного циклона был введён режим чрезвычайной ситуации. Из-за обильных снегопадов город буквально по крыши занесло снегом, и местные коммунальные службы не справляются с расчисткой дорог и дворов. Президент России поручил оказать региону всю необходимую помощь в ликвидации последствий рекордных снегопадов.

Для оказания помощи в преодолении последствий непогоды из Москвы и Нижнего Новгорода направлены два самолёта Ил-76 МЧС со спецтехникой. Ещё один борт доставил технику из Владивостока.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, нижегородский борт доставит гусеничную технику с высокой проходимостью, включая снегоходы и вездеходы. Эта техника значительно повысит эффективность действий спасателей и ускорит процесс ликвидации последствий стихийных бедствий.

