Общество

Нижегородские спасатели помогут Камчатке в борьбе со снегом

24 января 2026 13:56 Общество
Нижегородские спасатели помогут Камчатке в борьбе со снегом

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Петропавловске-Камчатском из-за мощного циклона был введён режим чрезвычайной ситуации. Из-за обильных снегопадов город буквально по крыши занесло снегом, и местные коммунальные службы не справляются с расчисткой дорог и дворов. Президент России поручил оказать региону всю необходимую помощь в ликвидации последствий рекордных снегопадов.

Для оказания помощи в преодолении последствий непогоды из Москвы и Нижнего Новгорода направлены два самолёта Ил-76 МЧС со спецтехникой. Ещё один борт доставил технику из Владивостока.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, нижегородский борт доставит гусеничную технику с высокой проходимостью, включая снегоходы и вездеходы. Эта техника значительно повысит эффективность действий спасателей и ускорит процесс ликвидации последствий стихийных бедствий.

Напомним, что в январе с нижегородских улиц вывезли столько снега, сколько за всю прошлую зиму.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

