Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 января 2026 17:55Парковку в центре Нижнего Новгорода временно ограничат из-за уборки снега
21 января 2026 17:41НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию Марка Сартана
21 января 2026 17:23Николай Упирвицкий: "Региональный демографический стандарт очень актуален"
21 января 2026 16:34Пять новых газопроводов запустят на севере Нижегородской области к 2027 году
21 января 2026 15:52В Чкаловском округе опровергли слухи о закрытии детсада в селе Чистое
21 января 2026 15:30Каждый седьмой нижегородец установил самозапрет на кредиты в 2025 году
21 января 2026 15:20В Госдуме предложили наносить на бутылки с алкоголем пугающие изображения
21 января 2026 15:16Четыре нижегородские школы и детсад закрыли на карантин из-за ОРВИ
21 января 2026 14:59Самозапрет на платежи в компьютерных играх хотят ввести в России
21 января 2026 14:22Прощание с доцентом кафедры ИМОМИ ННГУ Татьяной Медведевой пройдет 22 января
Общество

Парковку в центре Нижнего Новгорода временно ограничат из-за уборки снега

21 января 2026 17:55 Общество
Парковку в центре Нижнего Новгорода временно ограничат из-за уборки снега

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородском районе областного центра с вечера 21 января до утра 22 января 2026 года временно прекратится свободный доступ на некоторые парковки ввиду проведения регулярных мероприятий по очистке территории от снега.

Как сообщили в мэрии, временные ограничения направлены на обеспечение безопасности проводимых работ.

В частности, доступ ограничат на стоянки по следующим адресам: улица Ковалихинская у дома №8 (с 20:00 до 22:00 21 января 2026 года), на площади Максима Горького (с 22:30 21 января до 00:30 22 января 2026 года), а также на парковку на площади Революции у дома №7А (с 00:30 до 04:00 22 января 2026 года).

В горадминистрации подчеркнули, что указанное время может меняться. Владельцам автомобилей советуют заранее изучить график ограничений и обращать особое внимание на дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что парковку ограничили на участке Большой Покровской в Нижнем Новгороде с 20 января.

Кроме того, с 6 января действует запрет на стоянку в районе площади Горького.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Парковки Снег Транспортные ограничения
Поделиться:
Новости по теме
30 декабря 2025 13:06Новые платные парковки могут появиться в Нижнем Новгороде в 2026 году
16 декабря 2025 17:59Парковку у Дома связи в Нижнем Новгороде сделали платной
20 ноября 2025 15:14Парковку ограничат в центре Нижнего Новгорода до 15 марта для уборки снега
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных