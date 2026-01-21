Парковку в центре Нижнего Новгорода временно ограничат из-за уборки снега Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородском районе областного центра с вечера 21 января до утра 22 января 2026 года временно прекратится свободный доступ на некоторые парковки ввиду проведения регулярных мероприятий по очистке территории от снега.

Как сообщили в мэрии, временные ограничения направлены на обеспечение безопасности проводимых работ.

В частности, доступ ограничат на стоянки по следующим адресам: улица Ковалихинская у дома №8 (с 20:00 до 22:00 21 января 2026 года), на площади Максима Горького (с 22:30 21 января до 00:30 22 января 2026 года), а также на парковку на площади Революции у дома №7А (с 00:30 до 04:00 22 января 2026 года).

В горадминистрации подчеркнули, что указанное время может меняться. Владельцам автомобилей советуют заранее изучить график ограничений и обращать особое внимание на дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что парковку ограничили на участке Большой Покровской в Нижнем Новгороде с 20 января.

Кроме того, с 6 января действует запрет на стоянку в районе площади Горького.