Более миллиона нижегородцев обследуют на ВИЧ в 2026 году

В 2026 году в Нижегородской области планируют провести масштабное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Согласно обновленной стратегии, охват медицинским освидетельствованием вырастет до 37% от общего населения региона, пишет главный редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
Так, специалисты областного центра по борьбе со СПИД намерены обследовать свыше 800 тысяч взрослых и порядка 200 тысяч детей и подростков. Таким образом, общее число протестированных превысит миллион человек.
Медики напоминают, что пройти тест на ВИЧ можно бесплатно. Услуга доступна в районных поликлиниках, в областном центре СПИД, а также в передвижных мобильных лабораториях. Это доступная процедура, которая помогает своевременно выявить заболевание, даже если оно пока никак себя не проявляет.
Главный врач Нижегородского центра по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Соломон Апоян отметил, что на начальных этапах ВИЧ может не сопровождаться симптомами. Поэтому пройти тестирование стоит каждому, кто заботится о собственном здоровье и благополучии своих близких.
Особое внимание врачи рекомендуют уделить тестированию тем, у кого наблюдаются настораживающие признаки. Среди них — длительное повышение температуры, увеличение лимфоузлов в нескольких зонах, затяжная диарея, резкая потеря веса, хронические пневмонии и рецидивирующие инфекции.
Еще поводом для обследования могут стать анемии и другие нарушения состава крови неясного происхождения, воспалительные заболевания репродуктивной системы у женщин, а также кожные и слизистые поражения, включая рецидивирующие бактериальные, грибковые и вирусные инфекции.
Ранее сообщалось, что почти 19 тысяч человек ВИЧ-инфекцией находятся под наблюдением в Нижегородской области.
