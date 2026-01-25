Эксперт рассказал нижегородцам о вероятности заражения вирусом "Нипах" Общество

В СМИ появились сообщения о новых случаях заражения вирусом Нипах в Индии. По словам медицинского эксперта Алексея Никонова, вероятность распространения этой инфекции на территории России крайне мала.

Вирус Nipah (NiV) передается от животных к человеку, а его природным резервуаром служат фруктовые летучие мыши рода Pteropus, обитающие в странах Южной и Юго-Восточной Азии.

"В нашем климате такие виды летучих мышей в природе не встречаются. Это значительно снижает шансы на то, что вирус может проникнуть к нам через животных", — отметил главред МИА "Стационар-пресс".

Он также добавил, что хотя гипотетически вирус может быть завезен с человеком, например, путешественником, в текущей ситуации вероятность этого чрезвычайно мала.

"Для передачи вируса необходим тесный и специфический контакт. Он не распространяется с той же легкостью, как, например, коронавирусные инфекции", — подчеркнул эксперт.

Медики настоятельно рекомендуют тем, кто планирует поездки в Индию, избегать контакта с летучими мышами, их выделениями, а также с фруктами и соком, которые могли быть ими загрязнены. Важно соблюдать базовые правила личной гигиены и избегать близкого контакта с людьми, у которых имеются симптомы заболевания.

Всемирная организация здравоохранения в свою очередь отмечает, что оснований для паники в настоящий момент нет.

