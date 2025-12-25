Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Общество

Врач Хухрев объяснил потерю слуха у перенесших гонконгский грипп

25 декабря 2025 19:01 Общество
Врач Хухрев объяснил потерю слуха у перенесших гонконгский грипп

Некоторые пациенты, переболевшие гонконгским гриппом, отмечали длительное сохранение высокой температуры, кровотечения из носа, боли в глазах, а также слабость и тошноту. После выздоровления у них возникала потеря слуха на одно ухо. Возникает вопрос: насколько серьезными могут быть последствия этого заболевания?

Врач-терапевт и кандидат медицинских наук Алексей Хухрев пояснил 360.ru, что гонконгский грипп отличается от других штаммов более выраженным началом и течением:

"Температура выше, больше светобоязнь, иногда по кишечнику "долбит". Так, по сути, тот же грипп, просто его так назвали", — отметил доктор.

По словам специалиста, проблемы со слухом при гриппе не связаны с прямым поражением органов слуха, а обусловлены отёком носоглотки, который может блокировать евстахиевы трубы. Гонконгский грипп, как и другие штаммы, может вызывать подобные осложнения, но не чаще.

Эксперт уточнил, что гонконгский грипп вызывает те же осложнения, что и другие виды гриппа. Это пневмонии, воспалительные заболевания сердца, такие как миокардиты и перикардиты, а также поражения сердечной мышцы. В редких случаях возможно развитие гриппозного энцефалита. Довольно часто встречаются отиты и синуситы.

Алексей Хухрев напомнил, что помимо вакцинации, эффективной мерой защиты являются препараты с прямым противовирусным действием. При их приеме в первые 48 часов после начала заболевания можно предотвратить тяжёлые осложнения и сократить его продолжительность. Использование таких препаратов в профилактических целях, особенно когда кто-то из членов семьи уже заболел, с высокой вероятностью предотвратит заражение.

Напомним, заболеваемость гонконгским гриппом выросла в Нижнем Новгороде. Ожидается, что пик придётся на первые месяцы 2026 года.

