Общество

Объявлены тендеры на строительство новых школ в Чкаловске и Лыскове

27 января 2026 12:58 Общество
Объявлены тендеры на строительство новых школ в Чкаловске и Лыскове

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижегородской области стартовали тендерные процедуры на строительство двух новых общеобразовательных школ — в Чкаловске и Лыскове. Заявки размещены на портале госзакупок.

В Чкаловске планируется возведение учебного заведения на улице Ленина, земельный участок 5. Начальная стоимость контракта составляет 1 040 155 560 рублей. В сумму включены все расходы подрядчика, включая стоимость материалов, оборудования, транспортные и страховые издержки, а также утилизацию строительного мусора и пусконаладочные работы.

Работы должны быть завершены не позднее 31 мая 2028 года. Финансирование обеспечивается за счёт средств федерального, регионального и местного бюджетов, а также внебюджетных источников. Приём заявок завершится 11 февраля 2026 года. Итоги конкурса подведут 13 февраля.

Вторая школа будет построена в Лыскове на улице Минина рядом с домом №65. Объект рассчитан на 550 учеников. Начальная стоимость контракта — 1 074 451 960 рублей. 

Срок завершения всех работ, включая благоустройство и получение заключения о соответствии, установлен до 1 августа 2028 года. Финансирование проекта осуществляется из федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников.

Ранее сообщалось о тендере на строительство школы в Володарске на 500 мест. Начальная цена контракта составила 985,3 млн рублей. Работы должны быть завершены к 1 июня 2028 года. Приём заявок на участие завершился сегодня, 27 января. Комиссия приступила к их рассмотрению.

Проекты новых школ были анонсированы губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным во время прямой линии в ноябре 2025 года. Он отметил, что инициатива получила поддержку Минсельхоза. Кроме того, в рамках федеральной программы Минпросвещения в регионе планируется строительство учебных заведений ещё в четырёх населённых пунктах.

Добавим, что создание современной образовательной инфраструктуры входит в число приоритетных задач национального проекта "Молодёжь и дети", который реализуется с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Лысково Чкаловск Школы
