Новый корпус школы №167 построят в Канавине

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Канавинском районе планируется строительство нового корпуса школы №167. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской думы по социальной политике, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Депутаты рассмотрели проект постановления о включении объекта в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2020–2030 годы.

Как отметила директор департамента строительства и капремонта Татьяна Гераськина, ранее, в соответствии с приказом минграда, была разработана проектная документация по планировке территории в границах улиц Осипенко, Электровозной и Ракетной в целях жилищного строительства.

"Для обеспечения потребности в общеобразовательных учреждениях на данной территории необходимо предусмотреть размещение пристроя к школе №167 на 450 мест", — сказала она.

Кроме того, изменения коснутся планируемого детсада в границах КРТ в районе деревни Ольгино. Его вместимость увеличат с 320 до 400 мест.

Как пояснила Гераськина, изменения вносятся с целью исполнения постановления регионального правительства и с учётом предложений компании-застройщика — АО "СЗ НО "Дирекция по строительству".

Напомним, осенью 2025 года из Программы исключили строительство малокомплектной школы на 270 мест, которую планировали в границах улицы Родионова и Казанского шоссе, так как в Верхних Печерах началось возведение нового корпуса школы №103 на 500 мест. В то же время перечень объектов добавили два новых детсада в Канавинском районе — на 220 и 158 мест.