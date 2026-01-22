10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Общество

Новый корпус школы №167 построят в Канавине

22 января 2026 14:44 Общество
Новый корпус школы №167 построят в Канавине

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Канавинском районе планируется строительство нового корпуса школы №167. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской думы по социальной политике, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Депутаты рассмотрели проект постановления о включении объекта в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2020–2030 годы.

Как отметила директор департамента строительства и капремонта Татьяна Гераськина, ранее, в соответствии с приказом минграда, была разработана проектная документация по планировке территории в границах улиц Осипенко, Электровозной и Ракетной в целях жилищного строительства.

"Для обеспечения потребности в общеобразовательных учреждениях на данной территории необходимо предусмотреть размещение пристроя к школе №167 на 450 мест", — сказала она.

Кроме того, изменения коснутся планируемого детсада в границах КРТ в районе деревни Ольгино. Его вместимость увеличат с 320 до 400 мест.

Как пояснила Гераськина, изменения вносятся с целью исполнения постановления регионального правительства и с учётом предложений компании-застройщика — АО "СЗ НО "Дирекция по строительству".

Напомним, осенью 2025 года из Программы исключили строительство малокомплектной школы на 270 мест, которую планировали в границах улицы Родионова и Казанского шоссе, так как в Верхних Печерах началось возведение нового корпуса школы №103 на 500 мест. В то же время перечень объектов добавили два новых детсада в Канавинском районе — на 220 и 158 мест. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Гордума Детсады Школы
