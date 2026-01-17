Основной корпус Воскресенской средней школы открылся после капремонта Общество

Фото: администрация Воскресенского округа

В Воскресенской средней школе Нижегородской области завершен капитальный ремонт основного корпуса. Работы проводились в 2025 году по нацпроекту "Молодёжь и дети". Сегодня школа представляет собой современный учебный комплекс, включающий новый корпус, открывшийся в декабре 2024 года, и обновленное основное здание.

Торжественное открытие состоялось 16 января. В мероприятии приняли участие глава регионального минобра Михаил Пучков, начальник областного управления МЧС Валерий Синьков, глава Воскресенского округа Александр Запевалов, депутаты Алексей Степанов и Артём Кавинов, а также педагоги, школьники и их родители.

Замгубернатора Андрей Чечерин подчеркнул, что Воскресенская школа вошла в число двадцати образовательных учреждений региона, где в 2025 году завершился капитальный ремонт. Он поблагодарил Министерство просвещения России за реализацию нацпроекта и отметил, что таких масштабных работ в Нижегородской области ещё не проводилось. В обновлённых школах появились не только современные помещения, но и новое оснащение — техника, мебель и учебные материалы.

Фото: региональный минобр

По словам Чечерина, на 20 объектов было направлено 972 млн рублей из федерального бюджета. Почти столько же добавили из областного и местного бюджетов.

На капитальный ремонт Воскресенской школы в общей сложности выделили более 268 млн рублей. Из них около 100 млн поступило в виде федеральной субсидии, примерно 153 млн — из бюджета региона, ещё 15,3 млн — из муниципальной казны.

Благодаря обновлению в школе созданы комфортные условия для обучения более 800 детей с 1 по 11 класс.

Глава Воскресенского округа Александр Запевалов напомнил, что вопрос строительства школы в посёлке долгое время оставался болезненным. Работы начинались, но по разным причинам не завершались.

"Многие из родителей нынешних учеников с горечью шутили: "Еще мы, будучи маленькими, видели начало работ, может, нашим детям повезет?" И это случилось – нам построили новый корпус. А затем и основное здание школы вошло в программу комплексного капитального ремонта. Большое спасибо губернатору Глебу Сергеевичу Никитину за поддержку, за то, что поверил в нас", - отметил чиновник.

В ходе капремонта в основном здании школы провели внутреннюю и внешнюю отделку, заменили окна, кровлю, системы отопления и вентиляции, обновили водопровод, канализацию, установили современные системы видеонаблюдения, охраны и противопожарной защиты.

Михаил Пучков добавил, что в Воскресенской школе учатся дети не только из р.п. Воскресенское, но и из близлежащих населённых пунктов. Условия для обучения существенно улучшились: в основном корпусе оборудовали два спортивных зала, обновили пищеблок и столовую, а также создали специализированные учебные пространства. В числе новшеств — лаборатории естественно-научного профиля, мастерские по труду и кабинеты для изучения основ безопасности и начальной военной подготовки.

Ранее сообщалось, что после капремонта в Сергаче открылась школа №6.

Также напомним, что в 2026 году в нижегородских школах обновят материально-техническую базу классов музыки, ИЗО и физики.