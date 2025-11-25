Новую школу в Лыскове начнут строить в 2026 году Общество

Фото: Александр Воложанин

В Лыскове Нижегородской области появится новая школа на 550 учеников. Об этом стало известно во время прямой линии губернатора Глеба Никитина, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

К главе региона с просьбой построить общеобразовательную организацию обратились жители микрорайона "Западный", где проживает много семей с детьми.

Глава региона отметил, что за последние годы в Нижегородской области уже проведена масштабная работа по обновлению и строительству образовательной инфраструктуры. С 2018 года в регионе построена 41 школа, рассчитанная на 32 тысячи ученических мест, а капитальный ремонт прошёл в 543 учреждениях.

По словам губернатора, после завершения основного этапа реализации национального проекта в сфере образования, как регион, так и Минпросвещения РФ пришли к выводу, что основной объем строительства выполнен. В дальнейшем работа будет вестись точечно — в первую очередь в районах с активной жилищной застройкой, в рамках обязательств по комплексному развитию территорий. В новых микрорайонах это будет строительство новых школ, а в старых — индивидуальные решения и в основном капремонты.

Тем не менее, в рамках федеральной программы Минпросвещения было одобрено строительство четырех новых школ в крупных населённых пунктах региона. Кроме того, по линии Минсельхоза поддержано строительство школ в Чкаловске, Володарске и Лыскове.

Глеб Никитин добавил, что учебное заведение в Лыскове будет рассчитано на 550 мест, строительство планируется начать в 2026 году.

Ранее сообщалось, что в четырех школы Нижнего Новгорода в 2026-2027 годах проведут капитальный комплексный ремонт.

Напомним, создание комфортных условий для получения детьми образования – один из приоритетов национального проекта "Молодежь и дети". Он реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2025 года.