Нижегородцам показали, как идет строительство передовой школы на Бору Общество

На Бору продолжается строительство флагманской школы с передовыми технологиями и методиками обучения. Предполагается, что образовательное учреждение будет рассчитано на 800 детей.

Строительные работы ведутся около озера Бездонное на участке площадью 8,3 гектара. Сейчас там уже возведены стены общежитий и учебного корпуса. Актуальные фотографии со стройплощадки опубликованы на сайте ИА "В городе N".

Как известно, в планах построить трехэтажный учебный корпус, пансионы для учащихся, бассейн, спортплощадки и прочие объекты. Изначально объект должны были построить в 2025 году, но позже сроки сдвинулись. Теперь объект обещают сдать в 2027-м.

Проект школы на Бору. Источник: сайт стратегии развития Нижегородской области

Школа будет носить имя выдающегося советского и российского ученого-физика Евгения Негина. Он родился на Бору, учился в Горьком и почти полвека работал в ядерном центре в Сарове.

Напомним, что 1 сентября 2025 года в Арзамасе состоялось торжественное открытие школы на 1500 мест с собственной обсерваторией. Проект был реализован Нижегородской областью в сотрудничестве с Беларусью.