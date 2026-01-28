Нижегородский завод задолжал работникам более 10 млн рублей Экономика

Нижегородский производитель сэндвич панелей (ООО ЗЛК "Декор") задолжал своим сотрудникам более 10 млн рублей. За это ему выдали предостережение, сообщили в Гострудинспекции по региону.

Задолженность по зарплате была выявлена после многочисленных обращений работников предприятия. По данным надзорного органа, на заводе трудоустроены 698 человек.

Руководству ООО объявлено предостережение с целью соблюдения требований трудового законодательства и недопущения новых нарушений. Кроме того, возбуждено административное дело.

Ранее выяснилось, что невыплата зарплаты сотрудникам "Нижавтодорстроя" обернулась уголовным делом. Предприятие обязали погасить долги по зарплате до 16 февраля