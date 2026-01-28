Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Экономика

Нижегородский завод задолжал работникам более 10 млн рублей

28 января 2026 13:38 Экономика
Нижегородский завод задолжал работникам более 10 млн рублей

Нижегородский производитель сэндвич панелей (ООО ЗЛК "Декор") задолжал своим сотрудникам более 10 млн рублей. За это ему выдали предостережение, сообщили в Гострудинспекции по региону. 

Задолженность по зарплате была выявлена после многочисленных обращений работников предприятия. По данным надзорного органа, на заводе трудоустроены 698 человек. 

Руководству ООО объявлено предостережение с целью соблюдения требований трудового законодательства и недопущения новых нарушений. Кроме того, возбуждено административное дело. 

Ранее выяснилось, что невыплата зарплаты сотрудникам "Нижавтодорстроя" обернулась уголовным делом. Предприятие обязали погасить долги по зарплате до 16 февраля

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Госинспекция труда Долги Зарплата
