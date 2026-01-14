Невыплата зарплаты сотрудникам "Нижавтодорстроя" обернулась уголовным делом Экономика

Уголовное дело завели из-за невыплаты зарплаты сотрудникам "Нижавтодорстроя", сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее надзорное ведомство провело проверку исполнения в компании, занимающейся строительством дорог и автомагистралей, трудового законодательства. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что с июля по ноябрь 2025 года 224 сотрудника предприятия не получали заработную плату. Общая сумма долга превысила 93 млн рублей.

По итогам проверки прокуратура внесла представление руководителю организации и возбудила административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ за нарушение сроков выплаты заработной платы. Кроме того, материалы были переданы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

Нижегородский СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — "Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев". Следователи намерены принять все необходимые меры для возмещения задолженности перед работниками. Ход расследования и вопрос погашения долгов находятся на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Гострудинспекция начала внеплановую проверку в отношении ООО "Нижавтодорстрой" после подачи организацией заявления в суд о признании себя банкротом. В середине декабря, по данным ведомства, компания выплатила более 83 млн рублей зарплаты, но полностью задолженность не погасила.

Также стало известно, что в Выксе возбудили уголовное дело по факту продолжительной невыплаты заработной платы сотруднику одной из коммерческих организаций.