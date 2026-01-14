10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
14 января 2026 19:00Нижегородский суд завершил банкротство банка "Ассоциация"
14 января 2026 17:49Невыплата зарплаты сотрудникам "Нижавтодорстроя" обернулась уголовным делом
14 января 2026 17:37Нижегородская область купит в лизинг 360 единиц новой коммунальной техники
14 января 2026 16:23Уже 308 компаний внедряют бережливые технологии в Нижегородской области
14 января 2026 16:22Свыше 40 ярмарок вакансий проведет Нижегородский кадровый центр в январе
14 января 2026 16:17Торги по правительственному кварталу на Сенной пройдут в начале 2026 года
14 января 2026 15:03Более 250 ярмарок "Покупайте нижегородское" планируется провести в 2026 году
14 января 2026 11:58Пособия по материнству выросли в Нижегородской области
14 января 2026 11:37Нижегородский риелтор рассказала, что будет с рынком недвижимости в 2026 году
13 января 2026 18:46Клининг в здании бывшей нижегородской фабрики "Маяк" оценили в 20 млн рублей
Экономика

Невыплата зарплаты сотрудникам "Нижавтодорстроя" обернулась уголовным делом

14 января 2026 17:49 Экономика
Невыплата зарплаты сотрудникам Нижавтодорстроя обернулась уголовным делом

Уголовное дело завели из-за невыплаты зарплаты сотрудникам "Нижавтодорстроя", сообщили в региональной прокуратуре. 

Ранее надзорное ведомство провело проверку исполнения в компании, занимающейся строительством дорог и автомагистралей, трудового законодательства. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что с июля по ноябрь 2025 года 224 сотрудника предприятия не получали заработную плату. Общая сумма долга превысила 93 млн рублей.

По итогам проверки прокуратура внесла представление руководителю организации и возбудила административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ за нарушение сроков выплаты заработной платы. Кроме того, материалы были переданы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

Нижегородский СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — "Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев". Следователи намерены принять все необходимые меры для возмещения задолженности перед работниками. Ход расследования и вопрос погашения долгов находятся на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Гострудинспекция начала внеплановую проверку в отношении ООО "Нижавтодорстрой" после подачи организацией заявления в суд о признании себя банкротом. В середине декабря, по данным ведомства, компания выплатила более 83 млн рублей зарплаты, но полностью задолженность не погасила.  

Также стало известно, что в Выксе возбудили уголовное дело по факту продолжительной невыплаты заработной платы сотруднику одной из коммерческих организаций.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Долги Зарплата Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
30 декабря 2025 18:45Завод "РУМО" выплатил еще более 110 млн рублей долга по зарплате
15 декабря 2025 14:00"Нижегородавтодор" погасил более 83 млн рублей долга по зарплате
11 декабря 2025 10:46Долги по зарплате нижегородским строителям обернулись уголовным делом
18 сентября 2025 15:50Долги нижегородских компаний за электричество обернулись уголовными делами
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных