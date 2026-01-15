Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Экономика

"Нижавтодорстрой" обязали погасить долги по зарплате до 16 февраля

15 января 2026 19:31 Экономика
Нижавтодорстрой обязали погасить долги по зарплате до 16 февраля

Гострудинспекция в Нижегородской области завершила проверку в отношении компании "Нижавтодорстрой" и выявила серьезные нарушения трудового законодательства. Об этом сообщили в ведомстве. 

Более 250 сотрудников предприятия не получали заработную плату свыше трех месяцев. По итогам проверки инспектор труда выдал предписание об устранении нарушений. Работодателю предписано выплатить долги и привести свою деятельность в соответствие с нормами трудового права до 16 февраля 2026 года. 

В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения предписания, компании грозит административная ответственность согласно ч. 23 ст. 19.5 КоАП РФ. 

"Инспекторы труда делают всё возможное в рамках полномочий, предоставленных законодательством Российской Федерации, с целью защиты трудовых прав работников в регионе", — отметил руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес.

Ранее сообщалось, что в отношении "Нижавтодорстроя" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — "Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев". Следственные органы намерены принять все необходимые меры для возмещения задолженности перед сотрудниками. Ход расследования и вопрос погашения долгов находится на контроле прокуратуры.

Госинспекция труда Долги Зарплата
