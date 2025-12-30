Завод "РУМО" выплатил еще более 110 млн рублей долга по зарплате

Фото:
Завод "РУМО" выплатил сотрудникам еще более 110 млн рублей долга по зарплате, сообщили в прокуратуре Нижегородской области 30 декабря.
Ранее выяснилось, что 439 сотрудников нижегородского завода с лета сидят без заработной платы. Долг превысил 95 млн рублей, уточнили тогда в надзорном ведомстве. Целиком расплатиться с сотрудниками руководство предприятия планировало к концу 2025 года.
Восстановление прав заводских рабочих на оплату труда взяла на свой контроль прокуратура. В итоге уже в конце ноября было выплачено более 42 млн рублей.
Теперь же стало известно, что зарплату получили еще 300 человек.
