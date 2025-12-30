Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Последние новости рубрики Экономика
30 декабря 2025 18:45Завод "РУМО" выплатил еще более 110 млн рублей долга по зарплате
30 декабря 2025 15:00Ремонтом Р-158 в Дальнеконстантиновском округе займется компания из Татарстана
30 декабря 2025 14:28Большая Покровская вошла в число самых дорогих торговых улиц России
30 декабря 2025 12:14Нижегородские власти за год одобрили участки под инвестпроекты на 80 млрд рублей
30 декабря 2025 09:45Продление Автозаводской линии метро подорожало на 12,4 млрд рублей
29 декабря 2025 17:28Минград утвердил облик туркомплекса "Печерские пески"
29 декабря 2025 16:58Подрядчика строительства нижегородского метро оштрафовали на 64 млн рублей
29 декабря 2025 16:35Производство беспилотников вошло в число приоритетных направлений для поддержки РГО
29 декабря 2025 15:45Нижегородский производитель автомобильных замков увеличил выработку на 26%
29 декабря 2025 15:26Дивеевские депутаты отложили введение турналога на год
Экономика

Завод "РУМО" выплатил еще более 110 млн рублей долга по зарплате

30 декабря 2025 18:45 Экономика
Завод РУМО выплатил еще более 110 млн рублей долга по зарплате

Фото: Александр Воложанин

Завод "РУМО" выплатил сотрудникам еще более 110 млн рублей долга по зарплате, сообщили в прокуратуре Нижегородской области 30 декабря. 

Ранее выяснилось, что 439 сотрудников нижегородского завода с лета сидят без заработной платы. Долг превысил 95 млн рублей, уточнили тогда в надзорном ведомстве. Целиком расплатиться с сотрудниками руководство предприятия планировало к концу 2025 года.

Восстановление прав заводских рабочих на оплату труда взяла на свой контроль прокуратура. В итоге уже в конце ноября было выплачено более 42 млн рублей. 

Теперь же стало известно, что зарплату получили еще 300 человек. 

Теги:
Долги Зарплата РУМО
