Происшествия

Бастрыкину доложат о расследовании невыплаты 93 млн работникам "Нижавтодорстроя"

17 января 2026 09:54 Происшествия
Бастрыкину доложат о расследовании невыплаты 93 млн работникам Нижавтодорстроя

"Нижавтодорстроем", задолжавшим сотрудникам более 93 млн рублей, заинтересовался председатель Следкома России Александр Бастрыкин. 

14 января в региональном следственном управлении СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении руководства дорожной компании. Уже более трех месяцев зарплату не получали свыше 250 человек, трудящихся в "Нижавтодорстрое". Работодателя обязали погасить долги до 16 февраля текущего года. 

Глава СК России Бастрыкин поручил своему нижегородскому коллеге Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования. 

Напомним, что до возбуждения уголовного дела указанной компанией заинтересовался Роструд. Это произошло после того, как "Нижавтодорстрой" решил объявить себя банкротом. 

Теги:
Александр Бастрыкин Долги Уголовное дело
