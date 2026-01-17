Бастрыкину доложат о расследовании невыплаты 93 млн работникам "Нижавтодорстроя"

"Нижавтодорстроем", задолжавшим сотрудникам более 93 млн рублей, заинтересовался председатель Следкома России Александр Бастрыкин.
14 января в региональном следственном управлении СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении руководства дорожной компании. Уже более трех месяцев зарплату не получали свыше 250 человек, трудящихся в "Нижавтодорстрое". Работодателя обязали погасить долги до 16 февраля текущего года.
Глава СК России Бастрыкин поручил своему нижегородскому коллеге Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования.
Напомним, что до возбуждения уголовного дела указанной компанией заинтересовался Роструд. Это произошло после того, как "Нижавтодорстрой" решил объявить себя банкротом.
