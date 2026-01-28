Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 января 2026 16:42Новую номинацию о единстве народов включили в премию "Служение"
28 января 2026 16:37Почти 588 млн рублей выделено на строительство новых очистных в Большом Болдине
28 января 2026 16:05В Дивеевском округе капитально отремонтировали Суворовскую школу
28 января 2026 16:03Шалабаев прокомментировал хулиганство подростков в нижегородском метро
28 января 2026 15:23Нижегородская дума назвала 12 кандидатов для Общественной палаты города
28 января 2026 15:04За парковку самокатов на газонах в Нижнем Новгороде начнут штрафовать
28 января 2026 14:55Подвижной состав ГЖД обновился в 2025 году
28 января 2026 14:28Дистанционку отменят для нижегородских медработников с 1 марта
28 января 2026 13:19Никитин и Желонкин посетили технопарк "Нижполиграф"
28 января 2026 12:59Министр Пучков заступился за школьников, оставленных на морозе за опоздание
Общество

В Дивеевском округе капитально отремонтировали Суворовскую школу

28 января 2026 16:05 Общество
В Дивеевском округе капитально отремонтировали Суворовскую школу

28 января 2026 года в Дивеевском муниципальном округе торжественно открыли капитально отремонтированную Суворовскую основную общеобразовательную школу. Дети приступили к учебе в обновленных пространствах сразу после зимних каникул. Сегодня ребят приехали поздравить министр образования Нижегородской области Михаил Пучков и заместитель главы местного самоуправления Дивеевского округа Александр Клюканов.

Как напомнили в региональном Минобре, Суворовская школа стала одним из 20 образовательных учреждений, где в 2025 году завершился капитальный ремонт. Масштабная программа осуществлялась при поддержке национального проекта «Молодежь и дети».

«Школа в селе Суворово имеет почти полуторавековую историю, она начиналась с двух классных комнат и технического помещения. В последние годы школа размещалась в здании 1967 года постройки, поэтому здесь, конечно, был очень нужен полномасштабный ремонт. Благодаря национальному проекту школа преобразилась как снаружи, так и внутри: были полностью заменены инженерные системы, установлены новые окна и двери, отремонтирована крыша, обновлены все учебные классы и холлы, создан красивый фасад. В общей сложности на ремонт направили около 82 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов, еще 12 млн рублей вложили в закупку оборудования и мебели. Мы видим, что для ребят создана максимально современная и комфортная образовательная среда», – рассказал Михаил Пучков.

Александр Клюканов поблагодарил Министерство просвещения России и правительство Нижегородской области за поддержку инициативы по капитальному ремонту школы. Он отметил, что все работы были выполнены качественно и в срок.

«В Суворовской школе теперь есть все необходимое как для учебного процесса, так и для интересной внеурочной деятельности, детского творчества, насыщенной общественной жизни. Мы уверены, что преображение школы станет импульсом для новых побед. Дорогие педагоги и школьники, от всей души желаем вам учить и учиться с удовольствием!» – отметил он.

Учителя и дети поделились впечатлениями от обновленной школы.

«Школа изменилась кардинально. Мы, можно сказать, пришли в совершенно новое здание! Очень важно, что учебные классы хорошо оснащены – в кабинете химии, например, установлена цифровая панель, есть оборудование для проведения опытов и подготовки к экзаменам. Сегодня мы с ребятами работали с новыми микроскопами. Вся техника, действительно, очень хорошая, удобная», – подчеркнула учитель химии и биологии Суворовской основной общеобразовательной школы Юлия Маслова.

«Новый ремонт – просто отличный, несравнимо с тем, что было раньше! Мне очень нравится в нашей красивой школе, здесь хочется учиться!» – считает ученица 8-го класса Татьяна Манилова.

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дивеевский район капремонт Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных