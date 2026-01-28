В Дивеевском округе капитально отремонтировали Суворовскую школу Общество

28 января 2026 года в Дивеевском муниципальном округе торжественно открыли капитально отремонтированную Суворовскую основную общеобразовательную школу. Дети приступили к учебе в обновленных пространствах сразу после зимних каникул. Сегодня ребят приехали поздравить министр образования Нижегородской области Михаил Пучков и заместитель главы местного самоуправления Дивеевского округа Александр Клюканов.

Как напомнили в региональном Минобре, Суворовская школа стала одним из 20 образовательных учреждений, где в 2025 году завершился капитальный ремонт. Масштабная программа осуществлялась при поддержке национального проекта «Молодежь и дети».

«Школа в селе Суворово имеет почти полуторавековую историю, она начиналась с двух классных комнат и технического помещения. В последние годы школа размещалась в здании 1967 года постройки, поэтому здесь, конечно, был очень нужен полномасштабный ремонт. Благодаря национальному проекту школа преобразилась как снаружи, так и внутри: были полностью заменены инженерные системы, установлены новые окна и двери, отремонтирована крыша, обновлены все учебные классы и холлы, создан красивый фасад. В общей сложности на ремонт направили около 82 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов, еще 12 млн рублей вложили в закупку оборудования и мебели. Мы видим, что для ребят создана максимально современная и комфортная образовательная среда», – рассказал Михаил Пучков.

Александр Клюканов поблагодарил Министерство просвещения России и правительство Нижегородской области за поддержку инициативы по капитальному ремонту школы. Он отметил, что все работы были выполнены качественно и в срок.

«В Суворовской школе теперь есть все необходимое как для учебного процесса, так и для интересной внеурочной деятельности, детского творчества, насыщенной общественной жизни. Мы уверены, что преображение школы станет импульсом для новых побед. Дорогие педагоги и школьники, от всей души желаем вам учить и учиться с удовольствием!» – отметил он.

Учителя и дети поделились впечатлениями от обновленной школы.

«Школа изменилась кардинально. Мы, можно сказать, пришли в совершенно новое здание! Очень важно, что учебные классы хорошо оснащены – в кабинете химии, например, установлена цифровая панель, есть оборудование для проведения опытов и подготовки к экзаменам. Сегодня мы с ребятами работали с новыми микроскопами. Вся техника, действительно, очень хорошая, удобная», – подчеркнула учитель химии и биологии Суворовской основной общеобразовательной школы Юлия Маслова.

«Новый ремонт – просто отличный, несравнимо с тем, что было раньше! Мне очень нравится в нашей красивой школе, здесь хочется учиться!» – считает ученица 8-го класса Татьяна Манилова.

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».