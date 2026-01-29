В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
29 января 2026 18:45Директора "ВМСК-Строй" будут судить за мошенничество и взятки аудиторам КСП
29 января 2026 18:09Нижегородец полгода тайно выносил ювелирку из квартиры сожительницы
29 января 2026 14:46Мошенник развел нижегородцев на 10 000 000 рублей и получил срок
29 января 2026 13:17Лжеэкстрасенс выманил у нижегородки деньги под предлогом исцеления мужа
29 января 2026 12:02ДТП с автобусом в Нижегородской области закончилось уголовным делом
29 января 2026 11:17ДТП с автобусом в Борском округе обернулась проверкой прокуратуры
29 января 2026 11:11Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Борском округе
29 января 2026 11:04Озвучены подробности ДТП с автобусом в Борском округе
29 января 2026 10:50Роструд заинтересовался ДТП с перевернувшимся автобусом в Борском округе
29 января 2026 10:18Автобус с пассажирами перевернулся в Борском округе
Происшествия

Директора "ВМСК-Строй" будут судить за мошенничество и взятки аудиторам КСП

29 января 2026 18:45 Происшествия
Директора ВМСК-Строй будут судить за мошенничество и взятки аудиторам КСП

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО "ВМСК-Строй" Михаила Солдатова, обвиняемого в мошенничестве и даче взятки в особо крупном размере. Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы направлены в Нижегородский районный суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с ноября по декабрь 2023 года Солдатов предоставил заказчику — МКУ "Семеновстройсервис" — фиктивные акты о выполненных работах на строительстве школы в Семёнове. Документы содержали ложные сведения об использованных строительных материалах. Таким образом, обвиняемый похитил более 14,1 млн рублей, выделенных в рамках национального проекта "Образование".

Для сокрытия нарушений, выявленных в ходе проверки КСП Нижегородской области, в декабре 2023 года Солдатов передал взятку в размере 1,4 млн рублей аудитору и четырём главным инспекторам. Они, в свою очередь, внесли в итоговые документы недостоверные сведения и не направили материалы в правоохранительные органы, что позволило ввести объект в эксплуатацию.

Ущерб, причинённый бюджету, был полностью возмещён: в ходе расследования у обвиняемого изъяли наличные средства на сумму более 10,3 млн рублей, а также арестовали недвижимость стоимостью свыше 152 млн рублей.

Противоправные действия были выявлены следователями СК России при поддержке сотрудников УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД по Нижегородской области.

Уголовное дело в отношении пятерых сотрудников Контрольно-счётной палаты, получивших взятку, также находится на рассмотрении в суде.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудницу нижегородского Росреестра осудили на 9 лет за крупные взятки.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятки Мошенничество Суд
Поделиться:
Новости по теме
26 января 2026 16:36Экс-начальник отдела МЧС в Дзержинске получил 3,6 года колонии за взятку
20 января 2026 17:50Прокуратура требует признать недействительными сделки экс-сотрудника ТЮЗа
15 декабря 2025 19:45Нижегородская компания заплатит штраф в полмиллиона рублей за коррупцию
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных