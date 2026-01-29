Директора "ВМСК-Строй" будут судить за мошенничество и взятки аудиторам КСП Происшествия

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО "ВМСК-Строй" Михаила Солдатова, обвиняемого в мошенничестве и даче взятки в особо крупном размере. Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы направлены в Нижегородский районный суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с ноября по декабрь 2023 года Солдатов предоставил заказчику — МКУ "Семеновстройсервис" — фиктивные акты о выполненных работах на строительстве школы в Семёнове. Документы содержали ложные сведения об использованных строительных материалах. Таким образом, обвиняемый похитил более 14,1 млн рублей, выделенных в рамках национального проекта "Образование".

Для сокрытия нарушений, выявленных в ходе проверки КСП Нижегородской области, в декабре 2023 года Солдатов передал взятку в размере 1,4 млн рублей аудитору и четырём главным инспекторам. Они, в свою очередь, внесли в итоговые документы недостоверные сведения и не направили материалы в правоохранительные органы, что позволило ввести объект в эксплуатацию.

Ущерб, причинённый бюджету, был полностью возмещён: в ходе расследования у обвиняемого изъяли наличные средства на сумму более 10,3 млн рублей, а также арестовали недвижимость стоимостью свыше 152 млн рублей.

Противоправные действия были выявлены следователями СК России при поддержке сотрудников УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД по Нижегородской области.

Уголовное дело в отношении пятерых сотрудников Контрольно-счётной палаты, получивших взятку, также находится на рассмотрении в суде.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудницу нижегородского Росреестра осудили на 9 лет за крупные взятки.