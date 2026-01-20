Прокуратура требует признать недействительными сделки экс-сотрудника ТЮЗа Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Прокуратура Советского района Нижнего Новгорода направила в районный суд иск, в котором просит признать недействительными сделки, заключенные бывшим сотрудником Театра юного зрителя. Об этом сообщили в районном суде.

Отмечается, что мужчина, занимавший в театре должности главного энергетика и контрактного управляющего, с июня 2019-го по апрель 2022 года неоднократно заключал договоры на поставку энергетического оборудования и материалов с одной и той же фирмой.

При этом он использовал служебное положение в личных интересах. Экс-работник ТЮЗа получал денежные средства от руководителя фирмы-поставщика за содействие в заключении договоров и обеспечении своевременной оплаты со стороны театра.

Общая сумма, которую он получил таким образом, составила 20 338 рублей. Деньги поступали на его личные банковские счета по безналичному расчёту.

По мнению прокуратуры, эти действия нарушают положения Гражданского кодекса РФ. Сделки, заключённые при таких обстоятельствах, рассматриваются как направленные против основ правопорядка и нравственности.

В иске прокуратура требует признать недействительными сделки, совершенные экс-главным энергетиком с корыстной целью получения взятки, а также просит применить предусмотренные законом последствия их недействительности.

Кроме того, прокуратура настаивает на взыскании с него в доход государства суммы в размере 20 338 рублей.

В настоящее время дата судебного заседания ещё не определена.

